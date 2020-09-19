儲水量近17年最低　水利署籲民眾節約

日前臉書氣象社群平台發文，表示全台水庫儲水量已達近17年來的新低點，提醒民眾應節約用水。對此，水利署表示，目前全台供水到10月底前都供應無虞，但仍希望民眾能夠提前開始節約用水。
臉書粉專「天氣即時預報」日前發文指出，今年梅雨少、沒有颱風侵襲，讓民眾在慶幸之餘，或多或少都擔心是否可能缺水。該粉專指出，以9月16日為基準點，分析2003年至今的相關資料可以發現，今年水庫存量不僅創17年來最低，也比過去17年的平均少30%。
該粉專表示，目前曾文、石門與翡翠3大水庫，蓄水量都不及5成，在沒有颱風侵襲的前提之下，只能依靠微弱的秋季鋒面、午後雷陣雨來補水，水情恐重演2003年的缺水狀況。並且明年上半年可能重演2004年的缺水慘況。
對此，水利署指出，今年颱風沒有進到台灣，使今年的降雨量降到往年平均5成左右，不過現在全台水庫的蓄水量平均也約為5成，部分水庫如南化水庫、仁義潭水庫等，還接近滿庫狀態。以翡翠水庫的集水區而言，冬天的降雨量還是非常豐沛，且翡翠水庫與石門水庫間可聯合調度，現在翡翠水庫一天有72萬噸的水，用來支援新北市板新地區用水，讓石門水庫存量做最有效的利用；透過區域調度、加強管控灌溉用水等措施，預估到10月底前都供水無虞。
不過，由於10月將進入枯水期，希望全台民眾都能提前未雨綢繆，開始節約用水，特別是北部地區，如桃園、新竹、新北等，因工商發達，用水量比較大，更應該要落實。