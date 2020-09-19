影／東海商圈氣爆4死1傷　瓦斯桶詭異開啟疑人為

台中市東海商圈新興路59巷民宅今(19)日清晨4時許發生瓦斯氣爆，造成4死1傷；起火點發出數響爆炸聲，火勢波及對巷民宅，消防人員火場發現一家3口陳屍、一名行動不便老翁也燒成焦屍，消防局清理火場時有重大發現，59巷11號的瓦斯桶竟是開啟狀態，且無連接任何爐具，顯示氣爆有人為引爆之嫌。



