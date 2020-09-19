影／東海商圈氣爆4死1傷　瓦斯桶詭異開啟疑人為

台中市東海商圈新興路59巷民宅今(19)日清晨4時許發生瓦斯氣爆，造成4死1傷；起火點發出數響爆炸聲，火勢波及對巷民宅，消防人員火場發現一家3口陳屍、一名行動不便老翁也燒成焦屍，消防局清理火場時有重大發現，59巷11號的瓦斯桶竟是開啟狀態，且無連接任何爐具，顯示氣爆有人為引爆之嫌。
台中市消防局第四大隊今清晨4點17分接獲報案，立即調派犁份、協和、工業區、西屯、龍井、春社、大肚、沙鹿分隊，共計8個分隊、消防車26輛、救護車3輛，消防人員71名，大隊長蔡孟栩並到場指揮。
救災人員趕到火場拉出水線搶救，現場火勢猛烈，火舌及熱力波及6米寬對巷民宅，一名38歲張姓房客逃出時右膝撕裂傷，被送往台中榮總，現場新興59巷兩邊共4戶皆起火燃燒，其中3戶全面燃燒，1戶部份燃燒，仍有民眾受困屋內，消防人員持續灑水灌救至5點32分將火勢撲滅。
消防人員於清理火場時，發現陳姓男子與蔣姓前妻及8歲兒子共3人陳屍火場；另發現73歲行動不便的吳姓男子已燒成焦屍，消防人員初步調查11號為爆炸起火點，分別在屋內2樓梯口發現一只瓦斯桶、及3樓樓梯口有2桶瓦斯桶。
警方發現11號1樓有廚房，卻沒有看到瓦斯桶，而在樓梯口發現的瓦斯桶開關是開啟的，且沒有連接任何爐具，有必要調查是否人為引爆的可能；而該戶蔣女母親及老父也從桃園趕來，於現場失聲痛哭，由慈濟人員撫慰著，老母親哭訴女兒與陳男兩人感情不睦，亦曾有家暴行為，今年才離婚。
下午2點許，台中地檢署察官先到台中東海火葬場進行刑事相驗，之後再轉往氣爆現場勘查。