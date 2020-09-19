台輸出6人菲律賓檢出陽性　指揮中心：接觸者檢驗全陰性

中央流行疫情指揮中心日前公布，有6名從台灣返回菲律賓的移工，都在入境菲律賓時檢出陽性，指揮中心隨即啟動調查6名個案的相關接觸者。而發言人莊人祥今（19）日指出，總共匡列採檢122位接觸者，PCR核酸檢測與血清抗體都是陰性。



