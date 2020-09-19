台輸出6人菲律賓檢出陽性　指揮中心：接觸者檢驗全陰性

中央流行疫情指揮中心日前公布，有6名從台灣返回菲律賓的移工，都在入境菲律賓時檢出陽性，指揮中心隨即啟動調查6名個案的相關接觸者。而發言人莊人祥今（19）日指出，總共匡列採檢122位接觸者，PCR核酸檢測與血清抗體都是陰性。
指揮中心於本月16日公布6名從台灣返回菲律賓的移工，都在入境菲律賓時檢出陽性。6名個案中為5名女性及1名男性，年齡介於20多歲到40多歲，分別在台從事家庭看護、家庭幫傭、工廠作業員、船員等工作，離境日期介於8月28日到9月11日。
莊人祥指出，移工中有2人為同工廠但不同部門的作業員。而此6人分佈在台共4個不同縣市。指揮中心接獲通知後啟動調查，結果今日上午出爐。莊人祥指出。6個案採檢122位接觸者，其PCR核酸檢測與血清抗體都是陰性。
莊人祥之前曾表示，菲國機場採檢採外包，近期通報案件數多，有不少國家反映其檢測品質可能有疑慮，會進一步與菲律賓聯繫，以期釐清真相。而莊人祥今日再度表示，回頭檢視這段時間的輸出陽性者，其接觸者檢驗都是陰性，代表本土沒有任何疫情。還說「菲國短時間一下子驗出6位比較少見，尤其台灣並沒有本土個案」，進一步詢問菲律賓也僅得到「檢驗品質沒有問題」的回應。
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