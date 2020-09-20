冷氣吹8小時電費4千！他換變頻爽吹整天　帳單一來超意外

台灣夏季氣候悶熱，開冷氣又使電費飆高，該怎麼做才能達到最佳省電效果，實在令民眾十分苦惱，每當收到電費單更是膽戰心驚。然而，近日有網友就在臉書社團《爆怨公社》中透露，自己以前冷氣每天吹8至12小時，電費高達4000元，但換了變頻冷氣後，看見「帳單」上的數字卻讓他超意外！





原PO貼出自己9月的電費帳單，並表示，前陣子一直看到網友分享電費，自己看到也嚇死了，心想「完蛋了！」因為他冷氣24小時沒在關的，擔心電費來了會讓他笑不出來，沒想到帳單寄來卻讓他出乎意料！費用竟然只要1647元，這讓他不禁直呼「以前定頻冷氣一天吹8-12小時電費4000多，這次直接換變頻冷氣吹24小時真的值得了」。



▲網友在臉書社團《爆怨公社》分享自己換了變頻冷氣後的電費變化。（圖／翻攝自臉書社團《爆怨公社》） ▲網友9月份的帳單。（圖／翻攝自臉書社團《爆怨公社》） 而對於很多網友詢問他如何省電？他則認為「其實我覺得一級的目前都差不多，主要是『噸數要足夠』才能真的省電！」他也舉例，前幾天他朋友說家裡2台變頻跟他同時間安裝，且同品牌，但電費5700多！他並分析原因「我覺得差別在他家7-8坪空間裝1.8噸！我家6坪空間裝2.5噸！」



此文曝光，網友隨即議論紛紛「哇~省很大耶！」「我家兩台變頻冷氣加大兩級，果然真的超省電，花錢投資下去值得了」「噸數真的要加大！」「變頻真的超省，我家原本要4500左右，換變頻剩1500元，收到帳單都傻眼了」、「我也是，一台變頻冷氣開12小時以上，這個月電费1900左右。」「可惜家裡老人寧願繳電費，也不換變頻...」「噸數要夠才是重點」。（編輯：許苡晴）



