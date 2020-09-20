信義區短褲妹深夜遭潑糞！長髮沾「汙黃殘渣顆粒」飄惡臭

本該是愉快週末夜卻突然天降「穢物」毀了好心情！昨（19）日晚間10時，在台北市信義區一名20歲邱姓女子突然遭一名口罩男從頭上倒了滿滿一桶黃色排泄物，甚至將桶子蓋在女子頭上後立刻離開現場，當場不少民眾目睹這一切後，拍下過程PO到臉書引起眾人討論。





該位民眾就到臉書社團《爆料公社》上表示「朋友剛才經過信義威秀中庭，遇上奇事，是什麼深仇大恨要這樣呢」，同時貼出數張現場照片，從畫面中可以發現，該名女子頭上罩著半透明的水桶，雖然附近熱心民眾已經遞給她礦泉水和衛生紙擦拭、清潔，不過滿身的穢物當中還有顆粒、殘渣，一時間也清不完，而除了全身沾滿排泄物外，就連她身上的衣服、包包和手機也都遭受波及。

▲畫面中可以發現，該名女子全身布滿了穢物，民眾趕緊提供清水、衛生紙協助她擦拭。（圖／翻攝自臉書社團《爆料公社》）

儘管警方已到場協助現場狀況，並表示後續將調閱監視畫面，事發現場的路人也忍不住表示，當時事發實在太突然，只剩下陣陣惡臭讓民眾直覺猜測女子被潑的不是油漆或嘔吐物而是排泄物。今早上午9時，當事人也在臉書上還原當時情況，表示感謝大家的關心，自己已經用非常樂觀的態度面對，「好加在我還活著，不是被砍也不是被潑硫酸。不過，欺負我的人真的也很聰明，你的屎真的臭⋯還有金針菇，我都懷疑你是不是有大腸癌。我洗了5次頭髮，到現在還有味道」，而根據《NOWnews今日新聞》詢問後，邱姓當事女子也表示自己不曉得為何會遭人潑灑排泄物。

▲警方得知消息後也到現場協助處理，更表示將會循線追查該名犯案的口罩男子。（圖／翻攝自臉書社團《爆料公社》）

根據現場目擊網友表示，女子被潑灑穢物後並未哭鬧，而不少網友就在臉書社團內紛紛表示「怎麼會有人這樣對別人」、「這個仇結得有夠深」、「真的很慘！」、「如果是我當下一定崩潰」、「辛苦清潔人員，遭池魚之殃還得整理一堆屎尿，真的蠻沒水準」、「我以為潑屎只有八點檔才會出現的情節」。（編輯：楊智傑）