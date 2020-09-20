騎單車大啖美食　澎湖101K自行車吸引708車友參加

交通部觀光局澎管處20日上午舉辦「2020澎湖跳島101K自行車活動 (101 Hopping Bike) 」，共吸引全台700多名車友參加，大家以自行車代步盡覽澎湖各處秘境，大啖尚青海鮮並造訪全世界最美海灣。
成績部分，20公里前5名為趙鼎宸、鄭連端、許裕立、鄭瑋峻及呂世義；101公里前5名依序為呂運興、黃啟欣、翁保倫、袁慶霖及來自智利的Olguin Choupay Fernando Andres。
今天活動由觀光局副局長周廷彰主持，賽事規劃有「挑戰組101公里」以及「休閒組20公里」，賽道行經嵵裡沙灘、北寮奎壁山、跨海大橋及漁翁島燈塔等知名景點，結合車道周邊豐富超凡的在地人文與自然景致，車友還能於車道上享用當地名產黑糖糕和澎湖鹹餅等特色小吃，讓參賽者不僅挑戰自我，亦可欣賞澎湖最負盛名之風景與文化。
本次活動報名非常踴躍，參加車友共708人，台灣本島有485位車友共襄盛舉，顯示外島自行車觀光人氣火熱持續不減。來自智利的車友Fernando表示，平常就有騎單車的習慣，透過臉書得知這個活動消息，也剛好藉由這個活動初訪澎湖，體驗澎湖的美景，他很訝異自己能夠騎進挑戰組101公里的前5名，也表示明年有機會的話會再來參加。
活動現場提供澎湖風味美食，包含以高檔五龍膽石斑與現採牡蠣熬成之鮮味海鮮粥、緝馬灣花枝丸、月亮蝦餅、赤崁阿麗丁香魚與香酥扁蟹，豐富種類一應俱全，所有海鮮食材均採現場料理並無限量供應，讓每位車友放肆地大快朵頤。
澎管處許宗民處長表示，澎湖不只有美麗的海洋資源，更有獨特的海島風情，今年澎湖秋瘋季特別舉辦澎湖跳島101K自行車活動，希望透過運動觀光以漫遊慢行的輕旅行方式，預告明年將繼續推動自行車領騎服務，讓來不及參與活動的車友，還有機會細細欣賞澎湖獨特的海島風情。