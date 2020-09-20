偷看男友手機！她驚見「渣男行徑」超崩潰　網狂勸：放手

現代科技進步，人手一機的時代來臨，各種交友軟體、社群平台也迅速崛起，因此有些人會透過檢查另一半的手機來確認是否有出軌跡象。近日有女網友就透露，自己日前半夜偷看男友手機，怎料一看不得了，竟抓包男友出軌，同時驚見男友一系列「渣男行徑」，讓她瞬間崩潰、難以相信，直嘆「我放不了手...」而其他網友見狀後則紛紛勸她「放過自己吧！」





原PO在臉書《靠北男友》中表示，她本以為身邊的那個「他」也一樣愛自己，但某天半夜偷看男友手機時，卻驚見不該看到的內容，「訊息裡，你告訴她你有女朋友了不能再找她；訊息裡，是如何訴說自己有多想她；就在我也以為你也一樣的愛我時，你還是找了她出去。」這讓原PO實在無法接受，直呼「怎麼可以一邊傳訊息告訴我有多愛我，卻一邊嘴裡吻著她、手撫摸她？怎麼可以夜裡抱著我卻還想著她的美好，怎麼可以對我喊著『老婆我好愛妳，什麼時候嫁給我』，一邊回味著她...你不是已經告訴她你有女朋友了嗎？怎麼還可以這麼做？那我呢？算什麼？免費的砲友嗎？」

原PO接著提到，自己詢問男友後，男友看她的眼神卻變了，完全的變了！她不解，男友明明曾說過「有妳就好了，不需要再花錢找了」，但如今卻自打臉，這讓她不禁質問「你怎麼可以用著説愛我的嘴親吻著她？你怎麼可以用愛撫我的方式同樣的愛撫著她，告訴她你有多想要她？」

▲有女網友透露，自己日前偷看男友手機，結果竟抓包男友一系列「渣男行徑」，讓她瞬間崩潰，更直嘆「我放不了手...」而其他網友見狀後則紛紛勸她：放過自己吧！（示意圖，圖中人物與本無文無關／取自pixabay）

原PO甚至還透露，男友曾對她說過「妳為了我拿掉小孩還為了我吃藥，這輩子不離不棄」，她以為男友也像她一樣專情，是個信守承諾的人，不過，手機內容已揭開殘酷真相，男友確實偷吃了...這讓她相當難受，但卻也在一時半刻間無法走出來，坦言「而這一切可笑的是，我放不了手...」

貼文一出，網友紛紛留言「放不下，妳將會受到更多的苦，何苦呢...別自己騙自己」、「妳值得值得更好的人愛妳」、「放手吧！多愛自己一點，而且世上男人那麼多，妳應該趁現在多挑」、「放手吧！別讓自己過得不快樂又那麼辛苦」、「離開他吧！他不會改的，只會一直這樣...」「放過自己吧！」「以前總希望我老公能夠像別人男友一樣，甜言蜜語跟我說我想聽的話，而不是總是回話冷冷的，死活求他講好聽話死不講，後來才發現他不說，但他對我死心塌地，為我拒絕其他誘惑」。（編輯：許苡晴）