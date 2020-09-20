台北車站大廳移工聚集喝酒　台鐵：防疫期間柔性勸導勸離

因應新冠肺炎疫情，台鐵台北車站日前禁止民眾於車站大廳內席地而坐、聚會，不過隨著疫情趨緩，7月中旬解禁，不過近兩週以來，聚集人群增多，今（20）日還有民眾指出，多個外籍移工團體在大廳內聚餐喝酒，對此，台鐵局會同路警與外語志工進行柔性勸導及管制措施，要落實防疫新生活運動規定。





▲台鐵局台北車站大廳人潮聚集，台鐵局會同路警、外語志工進行柔性勸導。（圖／擷取自交通部台灣鐵路管理局TRA臉書）