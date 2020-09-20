台北車站大廳移工聚集喝酒　台鐵：防疫期間柔性勸導勸離

因應新冠肺炎疫情，台鐵台北車站日前禁止民眾於車站大廳內席地而坐、聚會，不過隨著疫情趨緩，7月中旬解禁，不過近兩週以來，聚集人群增多，今（20）日還有民眾指出，多個外籍移工團體在大廳內聚餐喝酒，對此，台鐵局會同路警與外語志工進行柔性勸導及管制措施，要落實防疫新生活運動規定。
國內防疫有成，因此政府喊出「防疫新生活」運動，不過隨著放寬措施後，民眾的警戒心也跟著下降，中央流行疫情指揮中心日前更提出新制，要求民眾出入八大類場所時，如果無法保持社交距離、有可能密切接觸不特定對象或密閉場所時，務必配戴口罩。
而位在台鐵局的台北車站，曾在疫情趨緩前禁止民眾於車站大廳內席地而坐、聚會，目前則是以「防疫新生活」規定下有條件開放，並恢復各站場地公共使用、租借及活動。
但今天有民眾指出，今日中午有不少外籍移工團體聚集在台北車站大廳，集體圍坐著用餐、喝酒，且大部分都未帶上口罩、未保持社交距離掀隱憂，網友也一面倒撻伐；對此，台鐵局稍早已會同鐵路警察加強勸導，強調絕不會讓台北站中央大庭成為防疫破口。
台鐵局表示，為維持台北車站中央大廳防疫措施，本局已持續在人潮聚集的假日期間，針對未能維持室內社交距離且未戴口罩的情形，會同路警及外語志工進行柔性勸導及管制措施，以落實防疫新生活運動規定。至於中午民眾在大廳群聚飲食的行為，在台北站採取加強勸導及勸離後，至16時已無聚眾飲食的情況，台北站也將會持續會同路警加強勸導，絕不使台北站中央大廳成為防疫破口