外配檢查懷孕6週！夫臉綠：「時間不對」　 醫曝真相解危

懷孕是值得慶祝的大事，但若是產生誤會，恐怕會引起家庭危機！一名人夫日前帶著妻子到婦產科檢查，醫師當下評估已經懷胎6週，沒想到一聽完丈夫卻臉色鐵青的說：「可是我4個禮拜前才娶她耶！」最終經過醫師解釋才解開誤會。





▲詹景全醫師分享因為「懷孕週期」認知不同，造成誤會的案例。（圖／翻攝《醫師好辣》YouTube）