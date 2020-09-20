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外配檢查懷孕6週！夫臉綠：「時間不對」　 醫曝真相解危

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-09-20 20:36:03｜update2020-09-20 20:45:53

▲一名女網友在《Dcard》分享，與男友交往近一年，近日突然發現自己懷孕，告知男友之後卻慘被分手，氣得狠批對方是渣男；豈料，一連串荒唐內幕卻讓網友看完風向全變。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲懷孕是值得慶祝的大事，但若是產生些許誤會，恐怕會引起家庭危機！（示意圖／翻攝自Pixabay）

懷孕是值得慶祝的大事，但若是產生誤會，恐怕會引起家庭危機！一名人夫日前帶著妻子到婦產科檢查，醫師當下評估已經懷胎6週，沒想到一聽完丈夫卻臉色鐵青的說：「可是我4個禮拜前才娶她耶！」最終經過醫師解釋才解開誤會。



婦產科醫師詹景全在《醫師好辣》節目中分享案例，曾有一名男子帶著外籍妻子至門診產檢，超音波一照，他便開口：「恭喜你，（胎兒）已經看到心跳，已經6週了！」一旁丈夫瞬間臉綠：「6週？可是我4個禮拜前才娶她耶」，認為時間點對不上，懷疑自己戴了綠帽。

▲（圖／翻攝《醫師好辣》YouTube）
▲詹景全醫師分享因為「懷孕週期」認知不同，造成誤會的案例。（圖／翻攝《醫師好辣》YouTube）
現場氣氛突然凝重，詹景全立刻解釋，「這個是對的！因為她剛好那一天是受孕日，可以算第6週是從月經來的第一天開始算，所以是沒有錯（月經日與排卵日差2週）」，當下就解開誤會，也讓詹景全鬆口氣，「還好先生當下有提出疑問，否則返家後妻子後果不堪設想」。

詹景全也補充，一般人講的「懷孕幾週」與醫學上的計算有所出入，他舉例，「正常來說排卵日來算14天，如果沒有懷孕即為生理期，月經週期以28天計算，但在評估懷孕週數，事實上是以『月經來的第一天』開始計算，如果月經該來沒有來，醫師驗孕時會說『已經4週了』，但若以排卵日來看僅有2週」；詹景全也說，有了此次經驗後，自己與患者及家屬溝通都會特別謹慎，一定會確定對方聽得懂自己所說的，及雙方理解是否有出入。（編輯：潘毅）

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