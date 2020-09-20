防疫價2300！桃園旅館設備超老舊　他入住氣炸：丟國家臉

新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，目前入境台灣的民眾仍須進行為期14天的居家檢疫。不過就有男網友抱怨，自己入住的桃園某家防疫旅館，每晚要價2300元，房間內設備卻相當老舊，也環境相當糟糕，畫面曝光也掀起討論。





▲從國外返台的民眾，指控某防疫旅館房環境不佳。（圖／翻攝臉書《爆料公社》）