防疫價2300！桃園旅館設備超老舊　他入住氣炸：丟國家臉

新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，目前入境台灣的民眾仍須進行為期14天的居家檢疫。不過就有男網友抱怨，自己入住的桃園某家防疫旅館，每晚要價2300元，房間內設備卻相當老舊，也環境相當糟糕，畫面曝光也掀起討論。
一名男網友在臉書《爆料公社》提到，自己16日剛從大陸返台，當天入住公司預訂的防疫旅館，在桃園車站附近某家飯店入住，沒想到進門後一看環境就愣住。
原PO指控，該房一天要價2300元，但房間偏小又沒有對外窗，空調系統也無法隨意調控，床板也些微凹陷，加上沒有窗戶的原因，收訊相當差，連Wi-Fi都很難用，而且房間內充斥著霉味，想要呼吸新鮮空氣，還要打開房門。
原PO也向防疫人員反應後，最終被換到其他旅館進行居家檢疫，不過他仍質疑，「為何桃園防疫署會與這種環境糟糕的旅館合作，丟國家的臉！」
綜合媒體報導，桃園市觀旅局長楊勝評也已經聯絡上事件中旅館的負責人，該旅館業者也做出回應，答應將退費，並根據不同房型大小，願意在這個房價上再做減抵。（編輯：潘毅）
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