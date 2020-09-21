日本去不成就來這！網紅曝台版兼六園打卡聖地

根據The China Post報導，因為新型冠狀肺炎疫情，今年所有人原先預排的旅行都站喊卡。日本近期也掀起一波「台灣失落症」，而為了安撫太想來台灣旅遊卻無法的日本人，台灣的觀光局甚至在當地辦了「偽出國」台灣行程。然而，在台灣的你，想念在日本旅遊的時光該怎麼辦呢？以下推薦三大台灣中部地點，一次滿足你的「日本養」！





▲桂花巷藝術村 | 圖／@shie0821/Instagram (左) 和 @clairelin615 /Instagram (右)提供

× ▲桂花巷藝術村 | 圖／@shie0821/Instagram (左) 和 @clairelin615 /Instagram (右)提供

▲成美文化園(圖／ @isping1018/Instagram提供)

× ▲成美文化園(圖／ @isping1018/Instagram提供)

▲成美文化園(圖／@joan81816/Instagram提供)

× ▲成美文化園(圖／@joan81816/Instagram提供)

▲成美文化園(圖／@isping1018/Instagram(左) 和 @alittlehappiness/Instagram (右)提供

× ▲成美文化園(圖／@isping1018/Instagram(左) 和 @alittlehappiness/Instagram (右)提供

開放時間 | 9:00-17:00



▲台灣銘園庭園美術館(圖／@lan_1225/Instagram (左) 和 @lineva0615/Instagram (右)提供

× ▲台灣銘園庭園美術館(圖／@lan_1225/Instagram (左) 和 @lineva0615/Instagram (右)提供

▲台灣銘園庭園美術館(圖／@yuki_m1031/Instagram提供)

× ▲台灣銘園庭園美術館(圖／@yuki_m1031/Instagram提供)

▲台灣銘園庭園美術館(圖／@yuki_m1031/Instagram提供)

× ▲台灣銘園庭園美術館(圖／@yuki_m1031/Instagram提供)

開放時間 | 8:00-17:30 (12:00-13:30休息)





門票| 免費











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