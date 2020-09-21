日本去不成就來這！網紅曝台版兼六園打卡聖地

根據The China Post報導，因為新型冠狀肺炎疫情，今年所有人原先預排的旅行都站喊卡。日本近期也掀起一波「台灣失落症」，而為了安撫太想來台灣旅遊卻無法的日本人，台灣的觀光局甚至在當地辦了「偽出國」台灣行程。然而，在台灣的你，想念在日本旅遊的時光該怎麼辦呢？以下推薦三大台灣中部地點，一次滿足你的「日本養」！
位於彰化鹿港老街的日式藝術園區前身為日治昭和時期的日式宿舍，後經整修後成了藝術展演區，而其中最吸引人的非滿天七彩的燈籠莫屬。繽紛的燈籠不管早晚都能拍出零死角美照。不僅如此，「燈籠街」也有美麗的日式古房，形成最浪漫的背景。
地址 | 彰化縣鹿港鎮洛津里桂花巷7號
有人稱此地為台灣超古早味閩客古厝，此地經歷23年的裝修後，如今是許多人拍婚紗的選擇地。除此之外，建築後方的庭園才是許多網美們的首選拍照點。日式庭院、落羽松大道和不用前往高山就能欣賞的嘉明湖景觀，搭配背後的傳統三合院，完全帶出台灣和日本混合版的美感。
開放時間 | 9:00-17:00
被稱台版迷你兼六園的彰化銘園庭園美術館以日式禪風為主題打造出幽靜的小花園。園區內一年四季開滿了不同的花，在這愜意的氛圍下，日式的庭院搭配著不同顏色的花，讓你不僅能沈靜在大自然的美中，好好放鬆，也能安撫現在無法出國旅行的自己，置身在松柏、羅漢松等植物景觀中，享受愜意時光。
開放時間 | 8:00-17:30 (12:00-13:30休息)
門票| 免費
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