颱風「白海豚」將生成　下波鋒面周四報到氣溫再降

位在琉球東南東方海面有一個熱帶性低氣壓發展， 24 小時內有機會成為今年第 12 號颱風「白海豚」，預估將往日本本州方向前進；另外受到東北風影響，今（ 21 ）日北部及東北部天氣稍涼，桃園以北及台灣東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，午後南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。氣象局提醒，下波鋒面和東北風將在周四報到，北部及宜蘭氣溫再度下降。
氣象局表示，位在琉球東南東方海面有一個熱帶性低氣壓，以每小時 6 公里速度，向北北西進行，若屆時成颱，將是今年第 12 號颱風「白海豚」，預估路徑將往北朝日本本州方向前進。目前美軍太平洋聯合颱風警報中心（ JTWC ）已認定其強度已達颱風標準，不過台日皆認定該系統為熱帶低壓。
天氣部分，氣象局指出，今日鋒面遠離、水氣減少，各地雨勢趨緩，但受到東北風影響，迎風面的東半部地區及大台北東側仍有局部地形性短暫陣雨，其他地區則為多雲到晴，午後南部地區及其他山區應注意局部短暫雷陣雨，午後外出活動要攜帶雨具，以備不時之需。
氣溫則由於東北風帶來涼空氣，北部及東半部高溫約 30 至 32 度，中南部仍可達 33 、 34 度，中午前後仍較暖熱，需注意防曬並多補充水份，至於各地低溫約 25 、 26 度則較為舒適；此外，中部以北沿海、空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有 8 至 9 級強陣風，海邊作業或活動要注意安全。
氣象局預估，明日東北風逐漸減弱，各地大多多雲到晴，早晚天氣稍涼，台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多多雲到晴，東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，午後南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨；到了周四另一鋒面通過及東北風增強，周日之前受到東北風影響，北部及宜蘭氣溫再度稍下降，北部及東半部地區又轉為有局部短暫陣雨的天氣，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。