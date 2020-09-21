颱風「白海豚」將生成　下波鋒面周四報到氣溫再降

位在琉球東南東方海面有一個熱帶性低氣壓發展， 24 小時內有機會成為今年第 12 號颱風「白海豚」，預估將往日本本州方向前進；另外受到東北風影響，今（ 21 ）日北部及東北部天氣稍涼，桃園以北及台灣東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，午後南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。氣象局提醒，下波鋒面和東北風將在周四報到，北部及宜蘭氣溫再度下降。



