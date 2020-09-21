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華碩開學季　好禮獎不完！Vespa機車、禮券、限量好禮送

記者林雁茹／綜合報導

calendar_today2020-09-21 16:00:00

▲「華碩開學季」：買電腦抽 Vespa 機車、千元禮券，現場玩闖關再拿限量好禮。（圖／ASUS提供）
▲「華碩開學季」：買電腦抽 Vespa 機車、千元禮券，現場玩闖關再拿限量好禮。（圖／ASUS提供）

因應開學季的到來，不少人都有添購新筆電、新機車的需求，筆電大廠華碩這次看準學生族群，大方祭出3大開學季活動，不僅購買指定機型有機會抽到Vespa機車外，更有多項好禮以及現場活動，為有購機、換機需求的族群提供滿滿的購買理由，活動只到9月30日止，可別錯失良機。



以往到了暑假的盡頭，北部光華商場或是各大3C賣場都擠滿了看機人潮，加上日前因疫情影響，不少學校、企業也都採遠距視訊的方式，也帶動筆電的需求量大增，加上近年來不管是學校報告、剪影片或是日常休閒，都幾乎離不開筆電、桌機，因此也造就華碩筆記型電腦的銷售佳績，相較於去年同期(2019年第二季)，成長更是達30%，穩坐17年台灣筆電市場市佔第一的寶座。

其中最受歡迎的兩款筆電，莫過第二季上市，主打輕薄小巧具備完整連接埠，22小時電池續航力、40分鐘就可快衝至60%的ASUS ZenBook (UX425)系列，以及具備金屬質感、外型亮麗，擁有螢幕佔比85% Full HD 的ASUS VivoBook S (S433)幻彩白兩款機型，符合時下年輕人、上班族展現自我風格以及兼具實用效能的需求。

▲一圖看懂「華碩開學季」，買電腦抽
▲一圖看懂「華碩開學季」，買電腦抽 Vespa 機車、千元禮券，現場玩闖關再拿限量好禮。（圖／ASUS提供）
對於今年的開學季，華碩大方祭出3大開學季優惠，並用一張圖讓有購機的消費者看清楚，不用擔心錯失任何一項好康。其中第一大優惠「登錄抽大獎」，只要購買華碩／ROG全系列筆電，或指定桌機，就可參加線上登錄活動，抽市價14萬5的偉士牌（Vespa）機車。此外，上傳學生證，可再享ASUS VIP 點數三倍送，點數還可用來獲得咖啡、甜點、冰淇淋兌換券。

▲購買華碩／ROG全系列筆電及指定桌機，於10月7日前到官網登錄發票（限購買憑證期間在8月25日至9月30日之間），即有機會抽中「Vespa
▲購買華碩／ROG全系列筆電及指定桌機，於10月7日前到官網登錄發票（限購買憑證期間在8月25日至9月30日之間），即有機會抽中「Vespa Primavera 125 機車」乙台（市價 145,000）（圖／ASUS提供）
第二大優惠「登錄送好禮」，只要是購買 ZenBook／VivoBook／ROG／TUF 指定機種，購機禮直接送，像是價值1000到2000元的超商禮券、ROG STRIX 系列登錄送的「ROG 潮電競禮包」以及ROG Zephyrus 西風之神系列的「65W 變壓器」或「ROG筆電皮套」，只要在指定的活動期間，於10月7日前上網完成活動註冊，一樣可以直接獲得，惟須留意購買發票或是憑證日期，需在8 月 25 日至9月30日之間。

此外，第三大優惠「華碩神秘教室情境體驗區」，除了線上登錄發票拿獎品外，也於實體通路舉辦活動，提供驚悚情境闖關換好禮，再享現場購機優惠，吸引消費者前往闖關，即日起至9月27日以前，到台北光華商場一樓的華碩攤位，參加現場體驗情境活動，集滿 3 個闖關手章、填寫問卷，就能現抽限量好禮。

▲即日起至
▲即日起至 9 月 27 日，華碩在光華數位新天地一樓（台北市市民大道 8 號）ASUS攤位舉辦「神秘開學季」體驗活動，以神秘詭譎的情境式體驗，佈置了 3 個主題情境闖關遊戲；除了可體驗最新的華碩筆電，解完任務還有機會帶走限量禮物。（圖／ASUS提供）
▲第一關：
▲第一關： ROG 電競筆電，搭配《瘟疫傳說：無罪》這款動作冒險遊戲，讓玩家體驗高彩度、畫面精細度，到動作的流暢度的電競筆電，另備有多台新款ROG電競筆電可供體驗，也有《返校》可以玩。（圖／ASUS提供）
▲第二關：體驗
▲第二關：體驗 ZenBook 系列筆電，以該系列的旗艦機王 ZenBook Pro Duo 為主，這款主打雙螢幕設計，在鍵盤上半部作為延伸，有極佳的觸控體驗，無論是書寫或繪圖都非常靈敏，手感相當好。（圖／ASUS提供）
▲第三關：以保健室為場景，體驗VivoBook
▲第三關：以保健室為場景，體驗VivoBook 系列筆電，完成「保健室的秘密」遊戲任務。VivoBook 的顯色很漂亮也很精準，搭配玩家的好眼力，很快就可以完成任務。（圖／ASUS提供）
▲闖關完畢，憑
▲闖關完畢，憑 3 個闖關集章抽獎，或於現場拍照上傳公開分享、tag 華碩神秘開學季、完成問卷，也可以抽限量好禮。（圖／ASUS提供）
針對有購機需求的你，還不趁著這波開學季來選購自己喜愛的筆電！華碩這次也提供現場購機優惠，凡購買 VivoBook 指定機種，現場就直接送「VivoBook 幻彩提袋組」，購買 ZenBook 指定機種，就送「旅行萬用轉接頭」，購買 ROG 指定系列電競筆電，即享有 Xbox Game Pass for PC 首月免費優惠。不論是線上、線下的購機贈品或抽獎活動，華碩都要滿足消費者的購機需求與期待。

▲圖（左）現場購買
▲圖（左）現場購買 VivoBook 指定機種，送「VivoBook 幻彩提袋組」，圖（右）神秘開學季現場的贈品多到桌子放不下。（圖／ASUS提供）
▲一圖看懂「華碩開學季」，買電腦抽
▲一圖看懂「華碩開學季」，買電腦抽 Vespa 機車、千元禮券，現場玩闖關再拿限量好禮。（圖／ASUS提供）
 

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