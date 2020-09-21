華碩開學季　好禮獎不完！Vespa機車、禮券、限量好禮送

因應開學季的到來，不少人都有添購新筆電、新機車的需求，筆電大廠華碩這次看準學生族群，大方祭出3大開學季活動，不僅購買指定機型有機會抽到Vespa機車外，更有多項好禮以及現場活動，為有購機、換機需求的族群提供滿滿的購買理由，活動只到9月30日止，可別錯失良機。
以往到了暑假的盡頭，北部光華商場或是各大3C賣場都擠滿了看機人潮，加上日前因疫情影響，不少學校、企業也都採遠距視訊的方式，也帶動筆電的需求量大增，加上近年來不管是學校報告、剪影片或是日常休閒，都幾乎離不開筆電、桌機，因此也造就華碩筆記型電腦的銷售佳績，相較於去年同期(2019年第二季)，成長更是達30%，穩坐17年台灣筆電市場市佔第一的寶座。
其中最受歡迎的兩款筆電，莫過第二季上市，主打輕薄小巧具備完整連接埠，22小時電池續航力、40分鐘就可快衝至60%的ASUS ZenBook (UX425)系列，以及具備金屬質感、外型亮麗，擁有螢幕佔比85% Full HD 的ASUS VivoBook S (S433)幻彩白兩款機型，符合時下年輕人、上班族展現自我風格以及兼具實用效能的需求。
對於今年的開學季，華碩大方祭出3大開學季優惠，並用一張圖讓有購機的消費者看清楚，不用擔心錯失任何一項好康。其中第一大優惠「登錄抽大獎」，只要購買華碩／ROG全系列筆電，或指定桌機，就可參加線上登錄活動，抽市價14萬5的偉士牌（Vespa）機車。此外，上傳學生證，可再享ASUS VIP 點數三倍送，點數還可用來獲得咖啡、甜點、冰淇淋兌換券。
第二大優惠「登錄送好禮」，只要是購買 ZenBook／VivoBook／ROG／TUF 指定機種，購機禮直接送，像是價值1000到2000元的超商禮券、ROG STRIX 系列登錄送的「ROG 潮電競禮包」以及ROG Zephyrus 西風之神系列的「65W 變壓器」或「ROG筆電皮套」，只要在指定的活動期間，於10月7日前上網完成活動註冊，一樣可以直接獲得，惟須留意購買發票或是憑證日期，需在8 月 25 日至9月30日之間。
此外，第三大優惠「華碩神秘教室情境體驗區」，除了線上登錄發票拿獎品外，也於實體通路舉辦活動，提供驚悚情境闖關換好禮，再享現場購機優惠，吸引消費者前往闖關，即日起至9月27日以前，到台北光華商場一樓的華碩攤位，參加現場體驗情境活動，集滿 3 個闖關手章、填寫問卷，就能現抽限量好禮。
針對有購機需求的你，還不趁著這波開學季來選購自己喜愛的筆電！華碩這次也提供現場購機優惠，凡購買 VivoBook 指定機種，現場就直接送「VivoBook 幻彩提袋組」，購買 ZenBook 指定機種，就送「旅行萬用轉接頭」，購買 ROG 指定系列電競筆電，即享有 Xbox Game Pass for PC 首月免費優惠。不論是線上、線下的購機贈品或抽獎活動，華碩都要滿足消費者的購機需求與期待。