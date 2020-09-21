華碩開學季　好禮獎不完！Vespa機車、禮券、限量好禮送

因應開學季的到來，不少人都有添購新筆電、新機車的需求，筆電大廠華碩這次看準學生族群，大方祭出3大開學季活動，不僅購買指定機型有機會抽到Vespa機車外，更有多項好禮以及現場活動，為有購機、換機需求的族群提供滿滿的購買理由，活動只到9月30日止，可別錯失良機。





▲一圖看懂「華碩開學季」，買電腦抽 Vespa 機車、千元禮券，現場玩闖關再拿限量好禮。（圖／ASUS提供）

▲購買華碩／ROG全系列筆電及指定桌機，於10月7日前到官網登錄發票（限購買憑證期間在8月25日至9月30日之間），即有機會抽中「Vespa Primavera 125 機車」乙台（市價 145,000）（圖／ASUS提供）

▲即日起至 9 月 27 日，華碩在光華數位新天地一樓（台北市市民大道 8 號）ASUS攤位舉辦「神秘開學季」體驗活動，以神秘詭譎的情境式體驗，佈置了 3 個主題情境闖關遊戲；除了可體驗最新的華碩筆電，解完任務還有機會帶走限量禮物。（圖／ASUS提供）

▲第一關： ROG 電競筆電，搭配《瘟疫傳說：無罪》這款動作冒險遊戲，讓玩家體驗高彩度、畫面精細度，到動作的流暢度的電競筆電，另備有多台新款ROG電競筆電可供體驗，也有《返校》可以玩。（圖／ASUS提供）

▲第二關：體驗 ZenBook 系列筆電，以該系列的旗艦機王 ZenBook Pro Duo 為主，這款主打雙螢幕設計，在鍵盤上半部作為延伸，有極佳的觸控體驗，無論是書寫或繪圖都非常靈敏，手感相當好。（圖／ASUS提供）

▲第三關：以保健室為場景，體驗VivoBook 系列筆電，完成「保健室的秘密」遊戲任務。VivoBook 的顯色很漂亮也很精準，搭配玩家的好眼力，很快就可以完成任務。（圖／ASUS提供）

▲闖關完畢，憑 3 個闖關集章抽獎，或於現場拍照上傳公開分享、tag 華碩神秘開學季、完成問卷，也可以抽限量好禮。（圖／ASUS提供）

▲圖（左）現場購買 VivoBook 指定機種，送「VivoBook 幻彩提袋組」，圖（右）神秘開學季現場的贈品多到桌子放不下。（圖／ASUS提供）