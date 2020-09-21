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花東旅客看過來！台鐵加開中秋疏運列車　23日零時開搶

編輯林莞茜/綜合報導

calendar_today2020-09-21 14:36:17

台鐵、火車、自強號
▲因應中秋連假花東旅客需求，台鐵加開4班次列車。（圖／NOWnews資料照）

中秋節連續假期即將來到，為因應搭乘火車旅客旅運需求，台鐵今（21）日宣布，將在10月1日至10月4日再加開4班東部幹線列車，9月23日凌晨零時起開放網路、電話語音及超商訂票。



台鐵表示，從台北往台東的列車分別為班次5240自強號、班次5246自強號，出發時間為10月1日上午9點47分從樹林出發，下午3點27分抵達台東，行經樹林、板橋、台北、松山、宜蘭、羅東、花蓮、瑞穗、玉里、池上、關山、台東；10月3日為下午4點15分從樹林出發，晚間9點43分抵達台東，行經樹林、板橋、台北、松山、七堵、瑞芳、宜蘭、羅東、花蓮、鳳林、光復、瑞穗、玉里、池上、關山、台東。

另兩班次則為台東往台北的班次5247自強號及班次5251自強號，出發時間是10月2日上午8點18分，行經台東、關山、池上、玉里、瑞穗、光復、鳳林、花蓮、羅東、宜蘭、瑞芳、七堵、松山、台北、板橋，下午1點49分抵達樹林；10月4日為中午12點20分由台東出發，行經台東、關山、池上、玉里、瑞穗、花蓮、羅東、宜蘭、松山、台北、板橋，最後下午5點23分到達樹林站。

台鐵提醒民眾，加開的4班列車皆於9月23日凌晨零時起開放訂票，旅客可以透過官網、電話語音、超商及訂票app「台鐵e訂通」訂票。

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