花東旅客看過來！台鐵加開中秋疏運列車　23日零時開搶

中秋節連續假期即將來到，為因應搭乘火車旅客旅運需求，台鐵今（21）日宣布，將在10月1日至10月4日再加開4班東部幹線列車，9月23日凌晨零時起開放網路、電話語音及超商訂票。
台鐵表示，從台北往台東的列車分別為班次5240自強號、班次5246自強號，出發時間為10月1日上午9點47分從樹林出發，下午3點27分抵達台東，行經樹林、板橋、台北、松山、宜蘭、羅東、花蓮、瑞穗、玉里、池上、關山、台東；10月3日為下午4點15分從樹林出發，晚間9點43分抵達台東，行經樹林、板橋、台北、松山、七堵、瑞芳、宜蘭、羅東、花蓮、鳳林、光復、瑞穗、玉里、池上、關山、台東。
另兩班次則為台東往台北的班次5247自強號及班次5251自強號，出發時間是10月2日上午8點18分，行經台東、關山、池上、玉里、瑞穗、光復、鳳林、花蓮、羅東、宜蘭、瑞芳、七堵、松山、台北、板橋，下午1點49分抵達樹林；10月4日為中午12點20分由台東出發，行經台東、關山、池上、玉里、瑞穗、花蓮、羅東、宜蘭、松山、台北、板橋，最後下午5點23分到達樹林站。
台鐵提醒民眾，加開的4班列車皆於9月23日凌晨零時起開放訂票，旅客可以透過官網、電話語音、超商及訂票app「台鐵e訂通」訂票。