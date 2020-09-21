長髮妹遭潑糞！嫌犯認了「整桶我蒐集的」　犯案動機曝光

台北市信義區19日晚間一名20歲邱姓女子遭到一名口罩男從頭上倒下一桶滿滿的黃色排泄物，最後甚至將桶子蓋在女子頭上後，隨即快跑離開現場，當場不少民眾目睹一切後，拍下過程PO到臉書引起眾人討論。對此，嫌犯柯姓男子亦於今（21）日到案說明，認了整桶穢物是「自己蒐集的」，更揭露自己的犯案動機。





▲警方得知消息後也到現場協助處理，更表示將會循線追查該名犯案的口罩男子。（圖／翻攝自臉書社團《爆料公社》）