長髮妹遭潑糞！嫌犯認了「整桶我蒐集的」　犯案動機曝光

台北市信義區19日晚間一名20歲邱姓女子遭到一名口罩男從頭上倒下一桶滿滿的黃色排泄物，最後甚至將桶子蓋在女子頭上後，隨即快跑離開現場，當場不少民眾目睹一切後，拍下過程PO到臉書引起眾人討論。對此，嫌犯柯姓男子亦於今（21）日到案說明，認了整桶穢物是「自己蒐集的」，更揭露自己的犯案動機。
綜合媒體報導，19日晚間10時左右，台北市信義區有一名20歲邱姓女子突然遭一名口罩男從頭上倒下滿滿一桶黃色排泄物，最後甚至將桶子蓋在女子頭上後立刻離開現場，邱女事後接受訪問時，也希望嫌犯能夠勇於面對。對此，警方也鎖定一名21歲柯姓男子，而該名男子也於21日到派出所進行筆錄。
據了解，柯男指出，兩人是在2、3個月前於信義區夜店喝酒時認識的，但酒後兩人發生過口角，之後柯男又去邱女臉書留言爭吵，柯男認為邱女言語過於針對他，因此懷恨在心。19日晚間時發現邱女於臉書上在信義區打卡，掌握了她的行蹤，於是預先準備好穢物，準備犯案。
此外，針對整桶排泄物的來源，柯男也稱，潑在邱女身上的排泄物、廚餘和水都是自己蒐集的。目前除了邱女提告外，警方針對潑穢物另函文環保局依廢棄物清理法開罰。另外，環保局將根據《廢棄物清理法》開罰，潑糞可罰1200-6000元。（編輯：陳雅雲）
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