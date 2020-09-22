從屏東基督教醫院　看幸福醫療背後的努力

全球資料庫網站「Numbeo」依據醫護人員、軟硬體設備、民眾花費、醫療保健系統等面項所評比出的醫療指數，台灣打敗不少歐美先進國家六度奪冠！不僅因政府各項政策造就台灣發達的醫療，還有許多醫療人員秉持著「哪裡有需要，就往哪裡去」的信念，讓台灣從都市到偏遠鄉鎮，都擁有相當好的醫療服務。





沒人敢碰的病患由屏基來治 奠定台灣傳染病治療基礎





在這其中，屏東基督教醫院就是一個相當經典的例子。早在1953年屏基只是由一群來自美國、挪威、芬蘭宣教士所建立的屏東小診所。這群金髮碧眼的宣教士醫護人員，在早期屏東醫療尚未發達時，穿梭在鄉鎮中為病患們奔走。67年過去了，在外國宣教士和台灣當地多位專科醫師的努力下，如今屏基院內總員工數達1500人，年平均就診人次將近49萬人次，已成為屏東規模最大的醫院之一。





台灣早期有許多像是痲瘋病、肺結核、小兒麻痺症等傳染病，台灣各界不甚了解，也少有專科的醫療資源能對應這些疾病。以痲瘋病為例，台灣早年絕大多數的痲瘋病患，都被囚禁在陰暗的角落裡。因此屏基的醫護人員必須深入村里、部落從事病患家訪、送藥服務，治療痲瘋病人，不僅如此，屏基還在高雄成立「特別皮膚科診所」，以收治各地的痲瘋病人。而肺結核也因其傳染性，讓大家避而遠之。1958年畢嘉士醫師於自己的宿舍空地搭建病房治療肺結核兒童，兩年後更設立肺結核病童療養院。



▲「哪裡有需要，就往哪裡去」屏基畢嘉士醫師為痲瘋病人看診。（圖／資料照片） 1959年起全台小兒麻痺症大流行，畢嘉士醫師於是親自到世界衛生組織(WHO)要求提供疫苗但卻屢次碰壁，因此轉向製造的美國藥廠遊說請求藥廠提供。終於在1962年屏基得以從美國進口沙賓疫苗，免費幫屏東地區4000位孩童接種，這也是台灣地區第一次大規模接種小兒麻痺疫苗。



然而小兒麻痺病童們出現脊椎側彎的後遺症，也讓許多病童不良於行。因此，畢嘉士醫師便集結國內外醫師合作，鑽研脊椎側彎矯正手術，不僅幫助一萬多名病患重新站起來，更促使屏基躋身為世界八個脊椎矯正中心之一，在台灣骨、外科醫療史上寫下光輝紀錄。



▲屏基集結國內外醫師鑽研小兒麻痺症幫助一萬多名病童重新站起來。（圖／資料照片）

屏基秉持「哪裡有需要，就往哪裡去」信念



