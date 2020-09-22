主動脈為何會剝離？醫PO手繪圖揭「4原因」：急性殺手

藝人「小鬼」黃鴻升16日在北投家中猝逝，經解剖研判死因為「主動脈剝離」，許多人對於此病狀感到既陌生又害怕，外界更不解，為何小鬼才36歲就罹患此病？對此，自稱為怪醫鳥博士的《Dr.bird》就分析，主動脈剝離很少見，每年約每10萬人只有1~3例左右，但是一發生，5個就有1個到院前已經死亡，他認為，主動脈剝離是「急性致死殺手」。





《Dr.bird》在臉書以「可怕的急性殺手--主動脈剝離」為題發文指出，主動脈剝離如果沒處理，死亡率每一小時增加1％，也就是2天內有50％的患者會死亡，而70％的患者會在2個月內「掛點」。所以這個病是「不發生則已，一發生就急性致死的殺手！」





究竟為何麼主動脈會剝離？《Dr.bird》分析，主動脈能承受這麼大血量，可見它是非常有彈性的，如果它彈性變差，就增加了剝離的風險。而可能導致彈性變差的因素包括： 高血壓、動脈粥狀硬化、馬凡氏症候群（即Marfan Syndrome，此病容易造成升主動脈的中層缺損，因此是主動脈剝離的高危險群）與其他外傷等。



▲《Dr.Bird》分析指出，主動脈剝離很少見，每年約每10萬人只有1~3例左右，但是一發生，5個就有1個到院前已經死亡，因此不容忽視。（圖／翻攝自《Dr.bird》臉書）

《Dr.bird》透露，自己親眼見過，「手術時腎動脈噴血，那個血量就像自來水龍頭全開那樣瞬間狂噴！而單側腎動脈血量是主動脈血量的8分之1，可以想見主動脈內的血量有多大？一旦出血，簡直像噴泉一樣！」他說，一旦動脈壁有缺損，使得主動脈的強力血流沖進了內膜破洞，進到內膜、中層之間，把內膜和中層剝開，那就會像「削甘蔗皮」一般，一刀把內膜和中層剝開。





《Dr.bird》更表示，當灌進去的血液在裡面形成一個「假腔」這「假腔」會因為不同位置壓迫不同的動脈分支，造成不同症狀，「真腔」裡的血反而因為「假腔」的壓迫，而流不進本來該灌流的動脈分支。舉例來說，如果假腔剛好壓迫右冠狀動脈的位置，右冠狀動脈主負責心臟供氧，一旦被壓迫缺血就像心肌梗塞一樣，幾分鐘內就可能死亡。嚴重的話，若「假腔」的血液衝破中層和外層，直接體內大出血，也多半立刻就會死亡。





此外，《Dr.bird》也提醒，此病症狀大多是突然劇烈胸痛，一種強烈撕裂感的疼痛，且可能延伸到背部或脖子等其他部位，依「假腔」壓迫了什麼動脈而有不同的附加症狀，中風、休克都可能發生。這個病發生前通常沒什麼症狀，可能「這一秒人好好的，下一秒就突然發作。」同時呼籲大家，應該控制高血壓等三高、正常作息、避免過勞，並養成運動習慣才是王道。（編輯：許苡晴）



