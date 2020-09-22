秋分冷空氣更強？氣象專家曝「變天時間」：轉雨再轉涼

今（22）日東北風逐漸減弱，各地大多為多雲到晴、穩定的天氣，而第12號颱風「白海豚」在日本南方海面，向北緩慢前進，脫離「鞍形場」後略加快，再逐漸受西風帶導引，轉向東北加速。此外，氣象專家吳德榮也在《三立準氣象· 老大洩天機》專欄分析下波「變天時間點」。





▲吳德榮觀察中央氣象局「路徑潛勢預測圖」及21日20時歐洲（ECMWF）系集模式模擬，發現「白海豚」轉彎的幅度若不夠大，直接登陸日本本州的機率高；不過真正更大的威脅，是來自周三、四「白海豚」與鋒面的「共伴效應」，帶給本州的大量降水。（圖／翻攝自《三立準氣象· 老大洩天機》）