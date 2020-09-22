秋分冷空氣更強？氣象專家曝「變天時間」：轉雨再轉涼

今（22）日東北風逐漸減弱，各地大多為多雲到晴、穩定的天氣，而第12號颱風「白海豚」在日本南方海面，向北緩慢前進，脫離「鞍形場」後略加快，再逐漸受西風帶導引，轉向東北加速。此外，氣象專家吳德榮也在《三立準氣象· 老大洩天機》專欄分析下波「變天時間點」。
根據氣象局指出，今日僅花東地區及恆春半島偶有局部短暫陣雨，午後各地山區及南部近山區的平地有局部短暫雷陣雨；溫度方面，早晚各地稍有涼意，低溫約25、26度，白天北部及東半部高溫約30至32度，中南部地區高溫約33至35度，中午前後仍較悶熱。
吳德榮觀察中央氣象局「路徑潛勢預測圖」及21日20時歐洲（ECMWF）系集模式模擬，發現「白海豚」轉彎的幅度若不夠大，直接登陸日本本州的機率高；不過真正更大的威脅，是來自周三、四「白海豚」與鋒面的「共伴效應」，帶給本州的大量降水。
今晨截至4：30北部平地最低氣溫降至20度左右、新北雙溪20.3度。最新（21日20時）歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今、明兩天各地多雲時晴，花東偶有零星短暫陣雨、南部山區仍有午後局部短暫雷陣雨的機率。白天舒適至微熱、早晚因有「輻射冷卻」作用而偏涼。
最新模式模擬顯示，本周四鋒面南下，天氣再變，轉雨再轉涼；北部、東半部有局部陣雨或雷雨；中南部亦有局部短暫陣雨或雷雨的機率，以午後的機率較高。周五鋒面東移，西半部好轉為多雲時晴，北海岸、東半部偶有局部短暫陣雨，南部山區仍有午後局部短暫雷陣雨的機率；周六至下周一（26至28日）另一股東北風南下，迎風面大台北及東半部雲量增多、偶有局部短暫雨，南部山區仍有午後局部短暫雷陣雨的機率；周五起北台灣白天舒適、中南部微熱，早晚皆稍涼。（編輯：賴詠璿）