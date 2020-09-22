第二起居家檢疫期間死亡　高雄40多歲女性猝死

高雄發生第二起居家檢疫死亡案例，一名40多歲女性在國外工作，9月16日自上海搭機由高雄小港機場入境，在自家進行14天居家檢疫，該女性在昨（21）日卻被發現無法聯繫到，民政局會同警察人員到現場，發現個案已經明顯死亡，初步排除他殺嫌疑。





高雄林園區一名40多歲女性在國外工作，9月16日自上海搭機由高雄小港機場入境，並回林園區自宅進行14天居家檢疫，居家檢疫期間，該女性與家人有經常性的聯絡，里幹事執行例行性訪查時，也都未提及有身心病痛或困擾。





因有申請居家檢疫期間垃圾清運，環保局人員於昨（21）日無法聯繫到該女性，故通報民政局會同警察人員到現場查察，相關人員到場發現其門窗緊閉，經家人同意由相關單位開鎖入內，發現個案已經明顯死亡，現場初步評估無他殺嫌疑，後續進入司法相驗流程及採檢送驗結果，進行遺體處置。





衛生局表示，該女性居家檢疫期間獨居於其老家自宅，居住場所符合一人一室一衛浴，檢疫期間也常與居住在外縣市的家人電話聯繫，21日晚間已由轄區衛生所協助並指導家屬進行居家環境清消工作。





衛生局強調，居家檢疫為COVID-19防疫最重要的一道防線，居家檢疫者務必落實14天檢疫，嚴禁外出，檢疫期間如出現疑似症狀或有醫療需求，都可透過里幹事或撥打723-0250防疫專線，由衛生局安排後送就醫及採檢。因為疫情接受居家檢疫或隔離者，面對與外界阻絕下，若未能妥善調適，可能產生焦慮、憂鬱、吃不下、睡不好等身心反應，甚至出現心理上的急性壓力反應。衛生局除提供相關衛教資訊實體版本外，亦置於網站供民眾運用，如有相關心理諮詢服務需求，可撥打衛生福利部24小時安心專線1925，或本局社區心衛中心713-4000分機5418、5419。



