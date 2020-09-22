還在用iPhone 6S的舉手！全場狂讚「超耐用」：一代神機

過去不少消費者習慣每年換支新手機，但近年這種趨勢似乎有所改變，越來越多民眾不再追求最新款，而是延長手中舊手機的使用年限。尤其蘋果的iPhone 6S雖然已經上市5年，但仍有廣大愛用的支持者。有網友就好奇詢問，「有人還在用iPhone 6S嗎？」釣出許多果粉喊聲，大讚iPhone 6S是「一代神機」。
有網友在PTT發文，透露自己現在仍是iPhone 6S的使用者，直言「升到iOS14之後依然好用，想不到竟然這麼耐用已經用五年了」，更笑稱「想換沒有壞找不到換的理由，而且他的設計好看時尚即便已經用五年了依然耐看」。原PO認為「如果還可以更新作業系統的話，再這樣下去說不定用個六年七年也不成問題」，最後不禁大讚iPhone 6S是「CP值很高的一代神機」，並詢問大家「有人還在用iPhone 6S嗎？」
文章發出後，釣出許多果粉贊同，「我還在用」、「蘋果對6S太好，6S同期他牌機型很少還有在更新的」、「我也還在用，主要就是電池問題而已」、「6S真的很扯，2015年的手機，還能更新最新版本，而且日常用還很順」、「除了續航差外日常用還很夠」、「一切安好真的是找不到換的理由」、「我的也還在服役，很順，蘋果手機品質不是蓋的」。
其實科技網站《Mashable》之前就分析過iPhone 6S「越陳越香」、深受愛戴的4大原因，分別是「擁有3.5mm耳機孔」、「具有實體Home鍵」、「首代支援許多新款iPhone功能的機種」、「價格因素」。（編輯：倪浩軒）