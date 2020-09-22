還在用iPhone 6S的舉手！全場狂讚「超耐用」：一代神機

過去不少消費者習慣每年換支新手機，但近年這種趨勢似乎有所改變，越來越多民眾不再追求最新款，而是延長手中舊手機的使用年限。尤其蘋果的iPhone 6S雖然已經上市5年，但仍有廣大愛用的支持者。有網友就好奇詢問，「有人還在用iPhone 6S嗎？」釣出許多果粉喊聲，大讚iPhone 6S是「一代神機」。





▲網友詢問有人還在用iPhone 6S嗎？引發熱議。（圖／翻攝自批踢踢）