自駕車解決開車「打瞌睡」問題？至少3年後才能實現

台北市內湖區昨（ 21 ）日晚間發生公車衝撞行人道事故，疑似因公車司機精神不濟，打瞌睡釀禍。事實上，過去就曾發生多次公車司機在駕駛途中身體不適，甚至猝死案例，為此，不少縣市已投入自動駕駛公共運輸試驗，希望可以解決司機人力不足問題，並且避免過勞產生，但要真正能夠上路營運，業者估計仍要 3 年以上的時間才可能實現。
一輛三重客運藍 26 線公車，昨日晚間 8 時許行經內湖區內湖路 1 段 358 號前， 47 歲許姓司機疑似精神不濟，開車衝上人行道並撞及停靠在路邊的 54 歲許姓機車騎士，及正在巡邏的西湖派出所 38 歲鄭姓警員，經緊急送醫搶救，許姓機車騎士因傷重而不治，鄭姓警員則已出院。
事實上，類似意外事件時有所聞，上月初基隆市一名公車司機因身體不適，導致車輛撞上停在路旁的轎車，造成公車上兩名婦人輕傷；同月新北市也發生公車司機疑似恍神，追撞前方公車造成 9 人輕傷； 2016 更曾發生過公車司機疑似過勞死的案例。
為解決司機人力不足問題，並且避免過勞產生，不少縣市投入自動駕駛公共運輸試驗，以台北市為例， 5 月起在信義路公車專用道進行夜間自駕巴士測試，行駛過程中將會搜集各種路測資訊，藉此提升自駕車系統穩定及反應能力，找出適當的試營運模式，最快預計 9 月底提供民眾試乘。
不過自駕公車要真正上路營運，還有不少問題需要解決，業者表示，自駕車必須符合公車停等基本需求，以及辨識號誌燈號等需求，但因台北市紅綠每座燈系統略有差異，目前仍有紅綠燈提供的資訊與實際不同，像是秒數差異之類的問題，且公車在行駛中也會遇到路人、車輛突然闖入車道等狀況，這些都要一一去測試、排除，若要能真正上路營運，至少還需 3 至 5 年的時間。
台北市議員許淑華指出，現在公車司機不好找，若自駕公車能夠加入營運，雖然會減少就業人口，但這這些人力也可轉往行政職或是其他技術性工作，未來也會成為一種趨勢，但相關法規調適、安全性、經營模式等配套問題，還需要更精進。