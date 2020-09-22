自駕車解決開車「打瞌睡」問題？至少3年後才能實現

台北市內湖區昨（ 21 ）日晚間發生公車衝撞行人道事故，疑似因公車司機精神不濟，打瞌睡釀禍。事實上，過去就曾發生多次公車司機在駕駛途中身體不適，甚至猝死案例，為此，不少縣市已投入自動駕駛公共運輸試驗，希望可以解決司機人力不足問題，並且避免過勞產生，但要真正能夠上路營運，業者估計仍要 3 年以上的時間才可能實現。



