NOWnews 今日新聞 NOWnews 今日新聞

男「球褲＋拖鞋」吃大餐！女友怒飆1句　全場臉綠：很NG

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-09-22 15:13:16

▲一名女網友在《Dcard》分享，與男友交往近一年，近日突然發現自己懷孕，告知男友之後卻慘被分手，氣得狠批對方是渣男；豈料，一連串荒唐內幕卻讓網友看完風向全變。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲一名女網友在《Dcard》抱怨男友週年紀念日穿搭不OK，掀起兩派網友討論。（示意圖／翻攝自Pixabay）

不少情侶熱戀時總會開心的為了約會盛裝打扮，交往久了則漸漸進入對方的生活中，相處過程自然而然會在對方面前回到平常最舒服的樣子，不過近日就有一名女網友和男友交往一週年，於是特地安排了週年紀念約會，精心打扮後準備和男友到浪漫餐廳用餐，沒想到卻看到男友「球褲＋拖鞋」的打扮，讓她頓時氣壞，直言不能接受。



原PO在《Dcard》上表示自己和男友一週年紀念日約好要到餐廳用餐約會，興高采烈的她更是早早就開始準備，不但花費心思仔細化妝，更挑好穿著、噴上香水準備赴約，結果卻看到男友僅簡單穿著上衣和球褲，腳踩著拖鞋就出門，忍不住崩潰喊表示「我真的是氣到龜XX火，瞬間覺得我幹嘛要精心打扮」，她更提到平常這樣穿就算了，但明明是一週年紀念卻還是穿這樣，這就讓她覺得對方不用心重視，「早知道就素顏穿睡衣出門」。

▲（圖／翻攝自《Dcard》）
▲男友的穿搭讓原PO忍不住氣壞。（圖／翻攝自《Dcard》）
這篇文章曝光後，網友們也針對兩人的穿著、觀念進行激烈討論，有不少人就站在女方立場表示「我是男生，我覺得起碼不要穿拖鞋吧」、「他半夜去711買泡麵應該也穿這樣」、「真的是還蠻不重視的」、「平常我覺得不要管別人穿著，但說真的紀念日這種場合，是我的話還是不太能接受穿這樣」。

▲（圖／翻攝自《Dcard》）
▲原PO也補充表示自己只是希望「週年紀念日」能特別對待。（圖／翻攝自《Dcard》）
不過也有網友認為原PO可以不用太介意「我覺得還好欸，因為跟妳在一起很自在不用拘束刻意要打扮給自己壓力」、「久了你就習慣了」、「真的不用這麼在意」、「開心就好啊，穿甚麼有比他愛你重要嗎？」、「有點小題大作了，沒必要這麼介意」、「直接講就好」、「要怎麼穿是彼此的自由吧」。

綜合網友意見，其實普遍還是能理解女方為何會對男友產生不滿情緒，不過網友們也建議原PO「可以理解妳重視這約會，但妳的另一伴給你隨便的感覺，但請和另一伴溝通，因為，說不定他覺得這樣穿他比較舒適自在，我覺得可以先嚐試溝通看看」、「這樣不如你下次先提前告知他 ，你很重視這次約會，所以拜託對方認真打扮讓這次約會更美好」。（編輯：楊智傑）

關鍵字

延伸閱讀

NOW民調中心

金鐘55大預測！您覺得誰會是本屆視帝、視后？

金鐘55大預測！您覺得誰會是本屆視帝、視后？

繼續作答
依依不捨、捨不得！一起懷念黃鴻升小鬼，您最愛他的哪部作品？

依依不捨、捨不得！一起懷念黃鴻升小鬼，您最愛他的哪部作品？

繼續作答
空姐制服大PK，您覺得哪家航空公司的制服最好看？

空姐制服大PK，您覺得哪家航空公司的制服最好看？

繼續作答
campaign即時
推薦閱讀