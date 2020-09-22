男「球褲＋拖鞋」吃大餐！女友怒飆1句　全場臉綠：很NG

不少情侶熱戀時總會開心的為了約會盛裝打扮，交往久了則漸漸進入對方的生活中，相處過程自然而然會在對方面前回到平常最舒服的樣子，不過近日就有一名女網友和男友交往一週年，於是特地安排了週年紀念約會，精心打扮後準備和男友到浪漫餐廳用餐，沒想到卻看到男友「球褲＋拖鞋」的打扮，讓她頓時氣壞，直言不能接受。





原PO在《Dcard》上表示自己和男友一週年紀念日約好要到餐廳用餐約會，興高采烈的她更是早早就開始準備，不但花費心思仔細化妝，更挑好穿著、噴上香水準備赴約，結果卻看到男友僅簡單穿著上衣和球褲，腳踩著拖鞋就出門，忍不住崩潰喊表示「我真的是氣到龜XX火，瞬間覺得我幹嘛要精心打扮」，她更提到平常這樣穿就算了，但明明是一週年紀念卻還是穿這樣，這就讓她覺得對方不用心重視，「早知道就素顏穿睡衣出門」。

▲男友的穿搭讓原PO忍不住氣壞。（圖／翻攝自《Dcard》）

這篇文章曝光後，網友們也針對兩人的穿著、觀念進行激烈討論，有不少人就站在女方立場表示「我是男生，我覺得起碼不要穿拖鞋吧」、「他半夜去711買泡麵應該也穿這樣」、「真的是還蠻不重視的」、「平常我覺得不要管別人穿著，但說真的紀念日這種場合，是我的話還是不太能接受穿這樣」。

▲原PO也補充表示自己只是希望「週年紀念日」能特別對待。（圖／翻攝自《Dcard》）

不過也有網友認為原PO可以不用太介意「我覺得還好欸，因為跟妳在一起很自在不用拘束刻意要打扮給自己壓力」、「久了你就習慣了」、「真的不用這麼在意」、「開心就好啊，穿甚麼有比他愛你重要嗎？」、「有點小題大作了，沒必要這麼介意」、「直接講就好」、「要怎麼穿是彼此的自由吧」。

綜合網友意見，其實普遍還是能理解女方為何會對男友產生不滿情緒，不過網友們也建議原PO「可以理解妳重視這約會，但妳的另一伴給你隨便的感覺，但請和另一伴溝通，因為，說不定他覺得這樣穿他比較舒適自在，我覺得可以先嚐試溝通看看」、「這樣不如你下次先提前告知他 ，你很重視這次約會，所以拜託對方認真打扮讓這次約會更美好」。（編輯：楊智傑）