第二起居家檢疫死亡個案　莊人祥：新冠肺炎檢驗結果陰性

高雄發生第2起居家檢疫死亡案例，1名40多歲女性在國外工作，9月16日自上海搭機由高雄小港機場入境，在自家進行14天居家檢疫，21日卻被發現無法聯繫到，民政局會同警察人員到現場，發現個案已經明顯死亡，初步排除他殺嫌疑。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今（22）日下午也表示，該個案新冠肺炎檢驗結果為陰性。
高雄林園區1名40多歲女性在國外工作，9月16日自上海搭機由高雄小港機場入境，並回林園區自宅進行14天居家檢疫，居家檢疫期間，該女性與家人有經常性的聯絡，里幹事執行例行性訪查時，也都未提及有身心病痛或困擾。
由於有申請居家檢疫期間垃圾清運，環保局人員昨日因無法聯繫到該女性，故通報民政局會同警察人員到現場查察，相關人員到場發現其門窗緊閉，經家人同意由相關單位開鎖入內，發現個案已經明顯死亡，現場初步評估無他殺嫌疑，後續進入司法相驗流程及採檢送驗結果，進行遺體處置，這也是第2起居家檢疫死亡案例，而且新冠肺炎採驗結果也出爐，莊人祥下午公布結果為陰性。
不過，莊人祥也提到，由於居家檢疫的民眾是意外死亡，檢警會前往相驗遺體，並決定是否針對疑似新冠肺炎病例進行通報，指揮中心尊重地檢署與法醫的權責，即便這些意外死亡個案看起來都不像是罹患新冠肺炎，但因目前是新冠肺炎大流行期間，檢警都會特地採檢。
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