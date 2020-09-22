第二起居家檢疫死亡個案　莊人祥：新冠肺炎檢驗結果陰性

高雄發生第2起居家檢疫死亡案例，1名40多歲女性在國外工作，9月16日自上海搭機由高雄小港機場入境，在自家進行14天居家檢疫，21日卻被發現無法聯繫到，民政局會同警察人員到現場，發現個案已經明顯死亡，初步排除他殺嫌疑。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今（22）日下午也表示，該個案新冠肺炎檢驗結果為陰性。



