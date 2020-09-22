隔壁套房狂抽菸！她無奈求救　巷仔內曝「應對5步驟」

對於不抽菸的民眾來說，若因為鄰居菸癮很重，菸味飄散過來而導致每天在家也必須飽嘗二手菸之苦，那真是難以承受之重。有位網友就求救，透露自己在外租套房，隔壁鄰居狂抽菸、「菸味飄到我房間來了」，讓她好苦惱。但若為此搬家又不太值得，詢問大家該怎麼處理？釣出過來人分享「應對5步驟」，被大家讚翻。
有網友在PTT發文詢問，「隔壁套房抽煙怎麼辦？」透露鄰居菸癮很重，還會站在套房外面的走廊抽菸，菸味都都飄到房間裡，讓她好無奈，詢問大家「怎麼辦啊？該為了這種事情搬家嗎？」
而有位擁有類似經驗的過來人，回覆分享了應對的「5步驟」如下：
1.蒐證：拍煙蒂、拍他在走廊抽煙等等。
2.敲門請他不要抽煙：這個步驟代表你已經有告知了。
3.跟房東反應：有些租約會規定房客不能抽煙，那就可以跟房東反應，要房東依約規範。
4.報警：報警是讓你之後在法院訴訟上有證據，也有很大的嚇阻作用。
5.提告：類似的訴訟案例很多，可以做些功課，準備去法院提告。
該網友表示，以上5個步驟是漸進式的，一個用完再換下一個，通常不用到提告的階段，鄰居就會改善或自行搬走了。
其實「董氏基金會」之前也有建議民眾，若遇到鄰居抽菸而引起糾紛，可以先透過大樓管理委員會或鄰里長等第三者溝通調解，若仍無效再準備訴訟。如此一來，之前的調解過程便可成為訴訟的重要佐證資料。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿18歲不得吸菸！