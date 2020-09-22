隔壁套房狂抽菸！她無奈求救　巷仔內曝「應對5步驟」

對於不抽菸的民眾來說，若因為鄰居菸癮很重，菸味飄散過來而導致每天在家也必須飽嘗二手菸之苦，那真是難以承受之重。有位網友就求救，透露自己在外租套房，隔壁鄰居狂抽菸、「菸味飄到我房間來了」，讓她好苦惱。但若為此搬家又不太值得，詢問大家該怎麼處理？釣出過來人分享「應對5步驟」，被大家讚翻。





▲網友分享與抽菸鄰居應對的步驟。（圖／翻攝自批踢踢）