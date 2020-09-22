白襯衫染髒污難清洗！婆媽曬「傳家秘技」：不怕越洗越薄

白襯衫是不少正式場合必須的服儀打扮，許多上班族、學生都會在日常生活中穿上，不過也因為容易無意間沾染髒汙、穿久染上黃垢等，怎麼洗也無法徹底清洗乾淨，讓洗襯衫成為一項令人頭痛的家務。近日就有網友好奇詢問「大家的白襯衫衣領和袖口都用什麼產品去污」，意外釣出不少婆婆媽媽們的獨門配方，話題掀起討論。





一位女網友今（22）日在臉書社團《我愛全聯-好物老實說》提到自己因為工作需求，必須穿著白襯衫到公司上班，但時常因為清洗袖口和衣領時，試著利用衣領精、肥皂等來清洗髒汙，但效果都讓她感到不甚滿意，也擔心為了要洗去髒汙而刷太用力的話，衣領久了會不堪洗刷而破掉，這才發文向網友求助。

▲ 原PO困擾的向網友求助。（圖／翻攝自 《我愛全聯-好物老實說》 ）

這個問題顯然不只困擾著原PO，不少網友看到該則貼文後也紛紛留言，建議原PO可以利用生活周遭的其他洗潔劑來處理這個問題，「化妝品粉底汙垢可用洗碗精清潔」、「把過期的洗髮精拿來洗衣領，廢物利用又可以洗淨」、「洗髮精，因為在領子上面的是汗漬、油漬，所以洗髮精最好」、「袖口領口的汗漬可以用洗面乳在髒的地方加一些水搓揉，沒錯就是洗面乳」。

此外，也有網友進一步推薦更多妙招，不只單純利用洗潔劑來清洗，更提供許多洗滌時的「眉角」要原PO下次試試看，更打包票保證之後不怕

「很久以前我看過一個方法，我也真的用了，就是用女生用的薄護墊貼在後面的領子，剪好形狀，我是當天就丟，我覺得滿方便的也不會髒」、「我媽之前教過要先泡過洗潔劑，之後再洗」、「穿之前領口灑一些痱子粉，就不會黃黃的囉」、「白的一定要先去油污，之後再漂白才漂的乾淨」、「敷洗碗精靜置5分鐘再揉洗」、「先用冷水搓洗一下，再上肥皂，等5-10分，輕輕刷，再熱水沖就很乾淨了」。（編輯：楊智傑）