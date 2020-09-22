瀕危白犀牛談姊弟戀遠嫁日本　莊豐如透露六福村未來計畫

今（ 22 ）日是世界自然基金會訂定的「世界犀牛日」，為響應保育，六福旅遊集團與日本東武鐵道集團宣布，要將六福村中的犀牛妹「艾瑪」遠嫁日本，擔負起犀牛繁育永續的責任，董事長莊豐如還透露，未來將會明確區分六福村中的動物園與主題樂園兩部份，透過不同體驗式遊程達到寓教於樂的目的，並且增加亮點及特色。





▲六福旅遊集團董事長莊豐如透露，未來將會明確區分六福村中的動物園與主題樂園兩部份，透過不同體驗式遊程達到寓教於樂的目的。（圖／記者陳致宇攝）