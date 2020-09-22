瀕危白犀牛談姊弟戀遠嫁日本　莊豐如透露六福村未來計畫

今（ 22 ）日是世界自然基金會訂定的「世界犀牛日」，為響應保育，六福旅遊集團與日本東武鐵道集團宣布，要將六福村中的犀牛妹「艾瑪」遠嫁日本，擔負起犀牛繁育永續的責任，董事長莊豐如還透露，未來將會明確區分六福村中的動物園與主題樂園兩部份，透過不同體驗式遊程達到寓教於樂的目的，並且增加亮點及特色。
六福旅遊集團長期關注動物生態議題，莊福文教基金會董事長莊秀石表示，自 1979 年六福村野生動物園開幕時引進 8 隻白犀牛，經過繁衍，目前園區內共有 23 隻白犀牛，儼然成為亞洲最大的犀牛繁育基地，今年與日本東武鐵道集團合作，要將六福村中的犀牛妹「艾瑪」遠嫁日本，擔負起犀牛繁育永續的責任。
為替犀牛妹艾瑪備嫁妝，凡於 9 月 25 日起入住關西六福莊「犀望巴士秘境探險住房」專案，可獲贈犀牛艾瑪要出嫁限定版紙模型一份，透過 DIY 摺紙及黏貼的製作過程認識犀牛；即日起至 11 月 30 日止，六福村舉辦「 Hello 犀牛妹！」活動，近距離觀察艾瑪食衣住行喜好，艾瑪目前也正在進行一連串訓練，要為明年第一季前往日本準備。
此外，六福旅遊集團董事長莊豐如透露，位在關西的六福村包含動物園與主題樂園兩部份，但動物園像是主題樂園的附屬，無法將集團投入的資源及成本轉換成門票收入，未來會明確區分兩者，透過體驗式遊程達到寓教於樂的目的。未來則會將關西 23 公頃土地以主題樂園、動物園、水樂園及生態旅館等 4 品牌低密度開發，打造生態度假村品牌。