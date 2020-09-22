防疫紅利！台灣「團客」最愛城市排名澎湖勇奪第一

國內知名的《欣旅誌》旅遊期刊公布台灣「團客」最愛的城市排名，澎湖拿下2020年1-8月的第一名，綜合分析2019年和2020年同期數據來看，台中市靠著花博奪下2019年的榜首，成為出團客量最多的城市；2020則受新冠肺炎疫情影響，大家出不了國，最有「類出國感」的澎湖離島拿下第一。





另外金門也順利擠進前10名；雄獅旅行社總經理陳碧松表示，在往後2-3年疫情尚未明朗的狀態下，澎湖海島假期勢必會成為國內旅遊市場的超新星。

▲過去台灣人一年花8000億到國外去玩，但是新冠肺炎這個難纏的病毒，讓大家出不去也進不來。 （圖／記者張塵攝）

台灣各縣市政府推廣觀光都十分賣力，這種無煙囪工業卻在今年1月底，伴隨著突如其來的COVID-19新冠肺炎疫情發生質變，以往每年都要出國旅遊的上班族與商務人士因國境管制，只能轉向國民旅遊市場，過去台灣人一年花8000億到國外去玩，但是新冠肺炎這個難纏的病毒，讓大家出不去也進不來。

▲6月初防疫指揮中心宣布國旅解禁，7月1日起開始推動安心旅遊，台灣人立即展開「報復性觀光」，開始用力的玩遍台灣。 （圖／記者張塵攝）

事實上台灣本身就是世界知名的觀光大國，加上今年防疫有成，積攢了足夠的「防疫紅利」，至今新冠肺炎確診病例仍只有509個（9月21日數據）而已，台灣寶島仍算是全球少數的淨土。在6月初防疫指揮中心宣布國旅解禁，7月1日起開始推動安心旅遊，台灣人立即展開「報復性觀光」，開始用力的玩遍台灣。

《欣旅誌》此次針對「團客」所做的統計顯示，第一名是澎湖，第二名為宜蘭，2020的台中雖然少了花博，但因擁有武陵森林遊樂區、八仙山國家森林遊樂區、審計新村、宮原眼科等自然人文的景區，依然雄居第三名；觀霧國家森林遊樂區和雪霸休閒農場則是新竹人氣高居不下的主因，在2019年和2020年都一直維持在第4名。