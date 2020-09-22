免費真人一對一客服　本土新創推出「防詐貸平台」

隨著詐騙集團手法越趨多變狡猾，軟體開發商從電話、簡訊防詐出發，首次跨足金融科技應用場景，推出全新防詐信貸比較平台。該平台除聯手國內6間銀行業者外，並主打信貸方案快速比較與免費一對一真人線上諮詢，打造出一站式安全信貸服務。
針對造成詐貸問題頻傳的市場缺口，軟體開發商走著瞧（Gogolook）今（22）日宣布，將跨足金融科技生態圈，攜手國泰世華商業銀行、凱基商業銀行、匯豐銀行、花旗銀行、渣打銀行、王道銀行等六間銀行，正式推出全新防詐信貸比較平台貸鼠先生。
業者指出，貸鼠先生正式上線後，申貸者只要在平台上輸入預申貸的金額、貸款期間及是否持有信用卡等基本資訊，即可在30秒內試算出各家銀行的總費用年百分率、手續費及每月最低還款金額；此外，更獨家提供免費線上真人諮詢服務提供一對一的即時回饋，增進民眾認識各種信貸知識，並進一步提供經查證過的申貸資訊，協助民眾遠離詐貸風險。
業者表示，該平台自3月開始試營運以來，成功核貸總金額已經突破新台幣1億元、核貸率高於市場平均值30％、超過1000人採用免費真人諮詢服務、媒合超過2000筆以上的申貸送件。
Gogolook創辦人暨執行長郭建甫表示，根據數據顯示，台灣每年高達130萬人有固定借款行為130萬人有固定借款行為，在網路上搜尋借貸資訊而受騙的案件卻是屢見不鮮，作為防詐產業的領導品牌，我們決定延伸防詐守備範圍，正式跨足信貸媒合市場，期待透過貸鼠先生的建立，為申貸者打造一站式的安全信貸服務。