免費真人一對一客服　本土新創推出「防詐貸平台」

隨著詐騙集團手法越趨多變狡猾，軟體開發商從電話、簡訊防詐出發，首次跨足金融科技應用場景，推出全新防詐信貸比較平台。該平台除聯手國內6間銀行業者外，並主打信貸方案快速比較與免費一對一真人線上諮詢，打造出一站式安全信貸服務。





▲Gogolook推出全新防詐信貸比較平台「貸鼠先生」，Gogolook創辦人暨執行長郭建甫現場展示平台畫面。（圖／Gogolook提供）