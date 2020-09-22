澎府會參訪雲嘉縣市　走讀大航海時代移民開墾足跡

澎湖縣政府暨澎湖縣議會友誼城市標竿施政參訪團22日走訪「開臺史祖」顏思齊開墾發源地雲林、嘉義，澎湖縣長賴峰偉表示，大航海時代顏思齊、李旦、鄭芝龍在台澎海上貿易扮演舉足輕重角色，透過走讀顏思齊的遺址，更能深入瞭解澎湖與臺灣的歷史淵源。
賴峰偉表示，明朝海上貿易發達，李旦、顏思齊、鄭芝龍等人和荷蘭人做生意，會經常往來澎湖等地，1624年顏思齊率領13艘船登陸臺灣水林鄉開墾，顏厝寮就被稱作「開臺第一庒」，顏率領三千位漳、泉州人民渡海來台灣，因此至今水林鄉還留存許多顏思齊遺跡，他期許澎湖縣政府主管，能透過探訪顏思齊故鄉探詢澎湖的歷史脈絡。
顏思齊來台後，在北港、水林地區建十寨，發給遷徙三千位漳、泉移民銀兩、耕牛和農具等，開始了台灣最早的大規模拓墾活動，同時組織海上捕魚和島上捕獵，發展山海經濟，以解決移民生產和生活的物質需要，不過顏思齊在37歲即因病去逝，他短暫而傳奇的一生，在臺灣發展史上寫下了璀璨而亮麗的史頁。
澎湖縣府會參訪顏厝寮、七腳井、雲林北港朝天宮、嘉義新港奉天宮，受到雲林縣長張麗善、嘉義縣長翁章梁、嘉義縣議會議長張明達、嘉義市長黃敏惠、嘉義市議會議長莊豐安等人熱情迎接，為縣市之間搭起互利、互信的橋樑。