杏輝再爆14款藥品出包！食藥署令下架回收　最重罰200萬

衛生福利部食藥署日前才要求國內知名藥廠「杏輝」下架回收其出產的6款藥品，如今又有14款藥品遭指示必須下架，同時須在10月6日前完成改善，若回收不全，最高可罰至500萬。食藥署也針對違反藥品優良製造規範，開罰業者3萬至200萬。



