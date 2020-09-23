今晨低溫不到20度！周四鋒面南下　全台「雨區範圍」曝光

今（23）日各地大多為多雲到晴的天氣，僅花東地區及恆春半島偶有零星短暫陣雨，午後南部地區及中部山區有局部短暫雷陣雨，晨間各地低溫23至26度，空曠地區氣溫會更低一些，白天西半部高溫約33至35度，東半部高溫30至32度，中午前後較暖熱。對此，氣象專家吳德榮在《三立準氣象· 老大洩天機》指出，周四鋒面將再度南下，並揭降雨時間點。





▲氣象專家吳德榮在《三立準氣象· 老大洩天機》指出，周四鋒面將再度南下，並揭降雨時間點。（圖／翻攝自《三立準氣象· 老大洩天機》）