今晨低溫不到20度！周四鋒面南下　全台「雨區範圍」曝光

今（23）日各地大多為多雲到晴的天氣，僅花東地區及恆春半島偶有零星短暫陣雨，午後南部地區及中部山區有局部短暫雷陣雨，晨間各地低溫23至26度，空曠地區氣溫會更低一些，白天西半部高溫約33至35度，東半部高溫30至32度，中午前後較暖熱。對此，氣象專家吳德榮在《三立準氣象· 老大洩天機》指出，周四鋒面將再度南下，並揭降雨時間點。
吳德榮表示，今晨台灣各地大多晴朗；截至5時北部平地最低氣溫約已降至20度左右（新北雙溪19.7度、桃園大溪20.3度）。最新（22日20時）歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今日各地大多晴朗穩定，花東為多雲、偶有零星降雨的機率，南部山區午後亦有局部短暫陣雨的機率。白天舒適至微熱、早晚因有「輻射冷卻」作用而偏涼。
最新模式模擬顯示，明日鋒面南下，「一場秋雨一場涼」；北部、東半部有局部陣雨或雷雨，中南部亦有局部短暫陣雨或雷雨的機率，以午後的機率較高；北台灣明顯轉涼。周五（25日）鋒面東移，有短暫空檔，西半部好轉為多雲時晴，北海岸、東半部偶有局部短暫陣雨，南部山區仍有午後局部短暫雷陣雨的機率。周六至下周二（26至29日）另一股東北風南下，迎風面北部及東半部雲量增多，再轉為偶有局部短暫雨的天氣，南部山區仍有午後局部短暫雷陣雨的機率，周五至下周二北台灣白天舒適、中南部微熱，早晚皆偏涼。
至於中秋夜的天氣，最新模式模擬顯示，仍然盛行東北風，迎風面北部、東半部雲量多、偶爾有遇上短暫降雨的機率，背風面雲量較少、天氣較穩定。不過，這是第9天的模擬，有學理上的誤差存在，且模式會持續調整，應繼續觀察。（編輯：賴詠璿）