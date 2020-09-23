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九旬富翁癌末苦撐一年　重症醫揭無法善終「殘酷真相」

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-09-23 10:30:00

▲一名男網友在臉書社團《爆怨公社》貼文提到，幾天前到大醫院做小手術，過程中醫師卻不斷接電話、聊天講笑話，感到有些不解，貼文立刻引發熱議，許多網友反倒認為「嚴肅才可怕」。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲重症醫師蘇一峰分享第一線觀察，指出「活著時越有錢有勢的人，常常離開的過程越辛苦」。（示意圖／翻攝自Pixabay）

善始善終是所有民眾的希望，來到人世走一遭，若在離開前能夠心無罣礙、有尊嚴地帶著親朋好友的關心與祝福而去，相信也是一個圓滿的句點。但，越有錢的人就越可以達成這目標嗎？胸腔重症醫蘇一峰透露第一線觀察，指出「活著時越有錢有勢的人，常常離開的過程越辛苦」，引發熱議。



蘇一峰醫師昨（22）日在臉書接連發文，第一篇寫到「廉價健保悲歌！九旬富翁失智臥床多年，吸入肺炎併敗血症又是癌末，子女堅持要插管急救到底！至少要撐過一年！大家猜原因是什麼？」

▲蘇一峰醫師發文全文。（圖／翻攝自蘇一峰臉書）
▲蘇一峰醫師發文全文。（圖／翻攝自蘇一峰臉書）
雖然蘇一峰醫師沒有明言理由，但網友紛紛在底下留言回覆說「爭財產」、「要時間領存款」、「怕被追回遺產稅」、「養地」、「可以領父親的月退俸」、「因爲錢還未分配好」，無論真實原因為何，都讓人替那位富翁感到心酸。

隨後蘇一峰醫師又發了第二篇文，「重症醫療第一線的觀察，我發現...活著時越有錢有勢的人，常常離開的過程越辛苦...無效醫療，有錢有勢的人常常無法善終。」

▲蘇一峰醫師發文全文。（圖／翻攝自蘇一峰臉書）
▲蘇一峰醫師發文全文。（圖／翻攝自蘇一峰臉書）
心有戚戚焉的網友則紛紛表示，「真的！人性！」、「越是大老闆、越是VIP越難善終，因大家就叫你要不要裝葉克膜，要不要幹什麼，這就是為什麼越成功的人死的越慘」、「似乎如此！在死神面前沒分貧富貴賤只有好走或不好走」。（編輯：倪浩軒）

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