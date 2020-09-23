九旬富翁癌末苦撐一年　重症醫揭無法善終「殘酷真相」

善始善終是所有民眾的希望，來到人世走一遭，若在離開前能夠心無罣礙、有尊嚴地帶著親朋好友的關心與祝福而去，相信也是一個圓滿的句點。但，越有錢的人就越可以達成這目標嗎？胸腔重症醫蘇一峰透露第一線觀察，指出「活著時越有錢有勢的人，常常離開的過程越辛苦」，引發熱議。





▲蘇一峰醫師發文全文。（圖／翻攝自蘇一峰臉書）