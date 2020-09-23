小小空服員微出國前進高雄　參加送機票買一送一大禮包

微出國熱潮持續發燒，華航宣布， 10 月 9 日推出「小小空服員高雄起飛」體驗行程，由現職空服員親授美姿美儀課程及機上服務，並搭乘 737-800 客機於高雄小港機場起降，飛航途中能品嘗機上限定版餐點，參加還能獲得高雄出發國內線機票買一送一優惠劵等好禮。
華航表示，活動是為小朋友打造航空體驗課程，近距離了解空服員與地勤的工作內容，同時也安排高雄小港機場航站巡禮，體驗航空從業人員的日常工作，同時還會搭上 CI-2060 愛你·戀你航班，由 737-800 客機執飛，預計於活動當天 16:00 自高雄小港機場起飛，往日本石垣島方向飛行後，沿台灣東海岸返程，於 18:15 降落高雄小港機場，航程時間約 2 小時 15 分鐘。
華航指出，機上餐點以精品級空中饗宴概念出發，商務艙旅客於飯後享用 GODIVA 冰淇淋，經濟艙則搭配 Haagen-Dazs 冰淇淋。驚喜大禮包送上華信航空-高雄出發國內線機票買一送一優惠劵、 The North Face 迷彩盥洗包、機長熊、漢來飯店住宿優惠券、智崴全球 iRide 飛行劇院體驗券、新東陽精美伴手禮。
此外，台灣虎航近期推出模擬機體驗營，民眾可以在台虎現役機師的訓練場所，並在現役機師的陪同帶飛下，親自操作 A320 動態模擬機，體驗操控駕駛飛行器起飛與降落等過程，民眾可從東京成田、東京羽田、大阪關西、首爾仁川、釜山及澳門等機場中自行決定想飛行的目的地，還有機會體驗從桃園機場起飛到目的地的過程中，並隨機遇到星空、下雨或下雪等不同的氣候情境，課程結束後，還會頒發結業證書及贈送台虎 1:150 模型飛機一架，作為參加本體驗課程的紀念品。