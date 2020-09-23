小小空服員微出國前進高雄　參加送機票買一送一大禮包

微出國熱潮持續發燒，華航宣布， 10 月 9 日推出「小小空服員高雄起飛」體驗行程，由現職空服員親授美姿美儀課程及機上服務，並搭乘 737-800 客機於高雄小港機場起降，飛航途中能品嘗機上限定版餐點，參加還能獲得高雄出發國內線機票買一送一優惠劵等好禮。



