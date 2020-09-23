觀音屢給下下籤勸「別買重機」！男照辦躲過一劫

有位網友分享親身經驗，透露自己平常就會去廟裡上香禮佛，「也沒什麼特別的目的，就當是去散散心」。而去年年底他動念想買輛重機，結果請示觀音卻一直抽到下下籤，讓他放棄買重機的想法。結果事後證明，先不要買車子果然是對的，讓原PO感嘆「佛渡有緣人」，引發熱議。





▲網友分享親身經驗，感慨「佛渡有緣人」。（圖／翻攝自《靈異公社》臉書社團）