觀音屢給下下籤勸「別買重機」！男照辦躲過一劫

有位網友分享親身經驗，透露自己平常就會去廟裡上香禮佛，「也沒什麼特別的目的，就當是去散散心」。而去年年底他動念想買輛重機，結果請示觀音卻一直抽到下下籤，讓他放棄買重機的想法。結果事後證明，先不要買車子果然是對的，讓原PO感嘆「佛渡有緣人」，引發熱議。
有位網友在臉書社團《靈異公社》發文，分享自己的親身經驗。原PO認為，「什麼是好朋友？就是你閒來無事就想找她聊兩句的，通常都是我們的好朋友。神佛也是如此，平常看到你來，看久了，你有什麼事求祂，祂也不會吝嗇幫你一把。」
原PO強調，「神明其實不會沒事用神蹟來證明，祂不缺信徒，我們信與不信，祂們並不在意。但我們有心向上，想修清淨心，祂們就會幫我們一把，只要自己有心修，即使是小事，也可以請神明定奪，祂們也會不吝給答案。」
隨後原PO透露自己去年底動念想買輛重機，但是請示觀音卻怎麼抽都抽到下下籤，換了間廟還是一樣，「不管怎麼問，抽的籤就是下下籤」。於是原PO放棄買車想法，結果到了今年，「終於知道為什麼車子先不要買」，受到疫情影響，原PO店裡的生意也掉了一半，「如果當時買了，分期付款就會被錢追著跑，這樣生活就累了」。
原PO最後指出，「雖然只是小事，仙佛也是可以幫我們分憂。自己願意走近，祂們也會不吝嗇地幫忙。佛渡有緣人，這條線還得靠我們自己去牽，我們不接近神，神也不會來找你，先讓自己成為有緣人，佛才會來渡你。」
贊同的網友則紛紛在底下留言回覆說，「認同，很多平時根本看不到人，一有事才要去求神幫忙，祂跟你又不熟為何要出手助你」、「佛渡有緣人，非常有感」、「神佛不缺業績，祂們要的是誠心誠意」。（編輯：倪浩軒）