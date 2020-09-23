不只點飲品！老饕曝連鎖咖啡「必點熟食」：比早午餐店強

咖啡是許多人每天起床後必備的精神糧食，而近年台灣連鎖咖啡店陸續進駐大街小巷，眾多知名品牌如星巴克、85度C、路易莎等連鎖咖啡店都成為民眾生活中愛去休憩、閒聊或辦公的場所，也因為不同品牌的竄起，讓不少人能在競爭激烈的連鎖咖啡店有了不同的新選擇，不過這些連鎖咖啡廳除了價格親民、能夠內用久待外，更有不少民眾會選擇點份輕食來填飽肚子，而近日就有網友好奇有沒有推薦店內的熟食，話題引起不少人熱烈討論。





一名網友就在PTT上的Womentalk板和大家討論，他表示自己喝過路易莎的芒果綠後認為其實口味不錯，但對小資族來說一杯50元還是屬於奢侈的小確幸，之後也就習慣改點相對便宜的綠茶，此外，原PO也不禁好奇

路易莎店內除了飲品外，其他品項的CP值、口感如何，發文詢問

「那熟食主食有推薦的嗎？」。

▲連鎖咖啡廳路易莎（ LOUISA ）是不少人會選擇內用、買輕食或咖啡的店家。（圖／翻攝自路易莎咖啡 Louisa Coffee 臉書）

文章曝光後，不少網友就也在底下回應推薦自己的必點選擇，其中最多人推薦的佛卡夏與熱壓吐司，認為這兩樣CP值高又好吃，「墨西哥辣椒豬肉堡、佛卡夏烤腿排」、「腿排佛卡夏貴但好吃」、「三明治系列」、「吃過熱壓吐司，覺得好吃」、「奶茶＋熱壓吐司」、「很平價欸！我都吃雞腿排貝果或熱壓吐司」、「蛋堡唯一信仰」、「可以點當日蛋糕便宜又好吃」。

▲網友就認為不少連鎖咖啡廳的輕食CP值比早午餐來的高。（示意圖／取自《pixabay》）

事實上，咖啡店在台北街頭的密度頗高，許多人已經將咖啡店視為取代早餐店的選擇，連帶連鎖咖啡店家的熟食、輕食、甜點選擇也越來越多，成為除了咖啡、飲品之外的第二戰場。像是也有消費者推薦星巴克的年節禮盒、還有85度C的蛋糕也受到不少人喜愛。（編輯：楊智傑）