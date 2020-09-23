文化部推青年文創百億貸款　百萬現金7日內放款

總統蔡英文提出600億元青年創業貸款政策，文化部今（23）日召開記者會宣布，針對文創產業青年創業貸款政策，已向行政院爭取總額100億的青年貸款額度，與文策院及10家銀行共同合作，提供文創青年專屬服務，標榜只要100萬元以下創業貸款免企劃書、免擔保、7天審貸，文化部也補貼5年利息，只要是20至45歲的文創產業負責人或是公司，立案未滿5年皆可申請。





文化部長李永得表示，只要是20至45歲的文創事業負責人或是成立未滿5年的公司行號，且修過20小時創業課程，皆可提出創業貸款申請。包含演藝團體、開書店、工藝創作、時尚設計、動漫、音樂、藝文展演、桌遊、插畫、雜誌刊物、策展、畫廊、文創商品、圖像授權、影像工作，甚至是新興的Youtuber、Podcast等青年創業者，都是文創青創貸款的申請對象。



▲只要是20至45歲的文創事業負責人或是成立未滿5年的公司行號，且修過20小時創業課程，皆可提出創業貸款申請。（圖／文化部提供） 李永得說明，青創貸款的種類包含提供創業8個月以內申請的「開辦準備金」，最高可貸200萬元；營業所需週轉支出的「週轉性支出」最高可貸400萬元；以及為購置（建）或修繕廠房、軟硬體設施、設備機器等的「資本性支出」，最高則可貸至1200萬元，3種貸款皆由政府提供最低8成、最高9.5成的信用保證。





文化部特別強調，針對45歲以上、事業成立超過5年，非此次青創貸款適用對象如有資金需求，文化部仍將持續協助申請「紓困貸款」。文化部也將於今年底前與信保基金合作，推出「文創產業貸款振興方案」，提供相同貸款條件。



▲青創貸款的種類包含提供創業8個月以內申請的「開辦準備金」。（圖／文化部提供）

貸款利率則以中華郵政2年期定期儲金機動利率加0.575%，機動計息，目前利率為1.42%。而為減輕青年貸款壓力，文化部特別提供貸款100萬元以下利息5年全額補貼，貸款100萬元以上者，則可再向文策院申請利息補貼。





李永得指出，此次青年創業貸款的另一大特點是手續簡便，貸款100萬元以下的事業負責人，不需準備計畫書，只要備妥身分證、創業輔導課程證明、事業登記證明、切結書及申請表，100萬元以上則檢附計畫書，即可向文策院或台灣銀行、彰化銀行、台灣企銀、台灣土地銀行、兆豐銀行、第一銀行、合作金庫、華南銀行、台北富邦銀行、台中銀行等10家銀行任一間進行申請。



