判定彰化衛生局失職但免罰？陳時中：法規缺乏罰則

中央流行疫情指揮中心今（23）日表示，有關彰化縣衛生局讓無症狀並於居家檢疫期間前往醫院採檢，未遵循指揮中心公費採檢規範，行政組廉政小組調查於8月24日及8月28日提出調查報告。指揮官陳時中說明，彰化縣衛生局共有兩項作為違反指揮中心政策，但目前無相關罰則，因此僅會追究公務員失職行為。





陳時中指出，依據廉政小組調查，彰化縣衛生局共有兩項作為違反指揮中心政策，一為對無症狀居家檢疫者進行採檢，二為主動要求居家檢疫者於檢疫期間外出。經研析認為已違反傳染病防治法第5條第1項第2款第1目、第2目及第17條第1項規定。





陳時中表示，現行傳染病防治法對於地方主管機關違反第5條所定權責事項，或違反第17條第1項指揮官統一指揮、督導及協調者，並無相關行政裁處罰則規定。若地方主管機關未落實執行防疫政策或有逾越法規權限之作為，是否適用傳染病防治法規範，未來可於傳染病防治法修正時，參考立法例併同為立法政策評估。





陳時中說明，彰化縣衛生局違反指揮中心防治政策、處置或措施，另涉有公務員違法或怠於執行職務之失職行為，應由彰化縣政府依其具體情節循公務員服務法、考績法及懲戒法等規定辦理。









