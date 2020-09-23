指揮中心開放團聚陸配入境　740人符合申請資格

台灣的邊境管制隨著疫情控制而持續放寬，中央流行疫情指揮中心今（23）日宣布，將開放國人的團聚陸籍配偶來台，自24日零時起即可開放申請，副指揮官陳宗彥表示，目前總共有740位陸籍人士符合資格。





指揮中心表示，繼日前陸續放寬措施後，經考量國內疫情防控能量，兼顧人道人倫需求，也聽取各方意見，今日再進一步宣布 ，國人的團聚陸籍配偶，自9月24日零時起，可以向內政部移民署申請入境，外國人隨行團聚的陸籍配偶及未成年子女亦同，而入境人員需依規定完成14天居家檢疫。





陳宗彥說，，開放的陸配身分是已經在中國大陸完成結婚登記，已經取得有效依親團聚的，之前統計完成程序，已經取得依親團聚有效證件的人數有666位，另外是涵蓋外國人，但配偶是中國大陸籍的隨行團聚有74位，總共有740位符合申請資格。





指揮中心說明，為確保國人健康福祉，防疫的調整均是循序漸進，希望各界能夠體諒，對於邊境管制的開放，在不衝擊疫情防控下，會再進一步積極評估，推動下階段的調整措施。









