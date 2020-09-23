雙鋼印口罩將開賣！陳時中籲：不用趕著領

口罩國家隊近期風波不斷，指揮中心也在日前宣布將新增「MADE IN TAIWAN」鋼印，讓民眾確定購買的口罩來源與品質，陳時中今（23）日表示，雙鋼印口罩將從明（24）日起於各藥局販售，不過民眾也不需急於一時，以免造成排隊狀況。





加印「MD」、「Made In Taiwan」雙鋼印的國產醫用口罩將於明天起正式開賣，陳時中說明，雙鋼印只有實名制通路才能購買，其他口罩則按照原來規定，外包裝須標示產地和醫用，而醫用口罩要有藥商執照才能販售。





另外，對於有藥局抱怨，指揮中心要求原本沒賣完的口罩必須庫存、收回，造成藥局的困擾。陳時中回應，並未把藥局當倉庫，若造成困擾向大家表達歉意。而民眾也無需排隊搶購，晚一兩天再去買也不遲。





自明天起，台製平面醫用口罩都要有雙鋼印，政府也要全面徵收，且藥局實名制口罩同步開始販售雙鋼印口罩，而網路、超商預購實名制口罩則於第18期、取貨日期10月12日至10月25日起，加入販售雙鋼印口罩行列。





另外針對有藥局「偷跑」開賣，食藥署日前表示，9月23日便會配送9月24日要販售的雙鋼印口罩，但藥局須等到於24日才可販售，不可於今日拿到雙鋼印口罩後就先販售，先銷售者不排除採取停配措施處理。但陳時中說，「理論上今天賣也不算偷賣」只是今天賣，明天就沒得賣了。









