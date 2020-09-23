員工請4天假！中秋國慶連續休　主管怨「太自我」掀論戰

本週六是彈性補班日，許多上班族叫苦連天。但熬過9月後，光輝的10月就可以迎來中秋節和國慶日兩個連續假期，而若在周間再自行請假4天，更可以連休11天，比春節年假更長。有位主管就抱怨，底下員工真的這樣請假，讓他覺得「太自我」。但文章一出引發熱議，許多網友反而批評這位主管「慣老闆」。





▲有網友抱怨員工請假「太自我」，引發熱議。（圖／翻攝自批踢踢）