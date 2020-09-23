員工請4天假！中秋國慶連續休　主管怨「太自我」掀論戰

本週六是彈性補班日，許多上班族叫苦連天。但熬過9月後，光輝的10月就可以迎來中秋節和國慶日兩個連續假期，而若在周間再自行請假4天，更可以連休11天，比春節年假更長。有位主管就抱怨，底下員工真的這樣請假，讓他覺得「太自我」。但文章一出引發熱議，許多網友反而批評這位主管「慣老闆」。
有位網友在PTT發文，透露自己請底下員工10月初一起出差，結果對方表示已經請假了。原PO一查才發現，該員工在10月5號到8號連請4天，加上前後的中秋節和國慶日假期，等於是放了個11天的小年假。
原PO相當不以為然，認為「偶爾放個幾天還不至於影響公事，但在非過年期間這樣放兩周會不會自我了？」直言「Work hard、Play hard是沒錯，但也該有點sense吧？」聽說現在年輕人都這樣休假，更讓原PO直呼「暈倒」。
不過這位主管的抱怨，卻引來許多網友的不同看法，紛紛在底下留言回覆說，「如果都有按照規定走，不是沒問題嗎」、「如果是用自己特休完全沒問題」、「符合公司請假規定的話有什麼問題？」、「你這種想法才自我」、「跟著制度走有何問題？不能把上一代的觀念套在下一代」、「慣老闆你好，放假是員工的權利」、「在英國一次都休一個禮拜起跳，只休幾天還會被人家覺得奇怪」。
不過也有網友認為，「現實生活這樣請假還真的會被嘴」、「個人覺得這樣不好，但提前講、照規則走，沒啥問題」、「我也有這樣請過假，雖然當時老闆准假，但老闆也是有點怨言」。（編輯：倪浩軒）