紓解國五車潮　特殊假日擬推免費北宜客運

今年端午連假國 5 塞車長達 32 小時引發民怨，面對即將來臨的中秋、雙十連假，交通部長林佳龍今（ 23 ）日坦言，這次疏運將是「前所未有的挑戰」，尤其中秋連假首日國道雙向交通量預估將達 125 萬車公里，創歷年新高，為此交通部除了提出各種疏運方案外，未來研擬針對特殊假日推出優惠或免費公路客運，規畫從宜蘭開始試辦。
高公局表示，中秋連假首日國道雙向交通量預估將達 125 萬車公里，創歷年中秋假期新高，逼近大年初一的交通量，尤其國 5 更是疏運重點，預計 9/31 上午 9 時後南向車潮開始湧現，傍晚 6 時後加上下班車潮，會出現車多擁擠現象； 10/1 連假首日預估上午 6 時後也會出現另一波出遊車潮，要到傍晚 5 時後才會紓解。
高公局指出，國 5 北返高峰預估出現在 10/3 ，上午 10 時後會開始出現車潮，恐要到凌晨後才會紓解，以坪林至宜蘭路段為例，不塞車情況下車程約 25 分鐘，塞車則會拉長到 120 至 150 分鐘，建議用路人避開尖峰時段，或是利用替代道路避免塞車。
另外根據觀光局統計，宜花東地區連假期間訂房率近 7 成，且隨著假期接近，數字還會持續提升，預估將有超過 38 萬人次造訪宜花東地區，屆時蘇花改也會有車潮湧現。
交通部長林佳龍坦言，這次中秋、雙十連假疏運是前所未有的挑戰，必須嚴陣以待。媒體提問若疏運沒有效果，是否會有其他更高強度的管制措施？他說，研擬針對特殊假日推出優惠或免費公路客運，但仍要評估預算以及與業者意願，初步規畫以宜蘭為示範點，以達到疏運效果，並且提高整體公共運輸能量。