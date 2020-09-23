紓解國五車潮　特殊假日擬推免費北宜客運

今年端午連假國 5 塞車長達 32 小時引發民怨，面對即將來臨的中秋、雙十連假，交通部長林佳龍今（ 23 ）日坦言，這次疏運將是「前所未有的挑戰」，尤其中秋連假首日國道雙向交通量預估將達 125 萬車公里，創歷年新高，為此交通部除了提出各種疏運方案外，未來研擬針對特殊假日推出優惠或免費公路客運，規畫從宜蘭開始試辦。



