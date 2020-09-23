共享機車推美食行動支付　25間餐廳最高享64折優惠

共享經濟時代來臨， Gogoro 旗下品牌 GoShare 今（ 23 ）日發表「 GoShare Select 挑剔指南」，選出 25 家台北人氣餐廳品牌、43 家分店，同時可用全新 SCAN & PAY 功能結帳，最高可享 64 折優惠，業者同時宣布，推出「 GoShare for Business 企業方案」，攜手 9 大企業帶動永續綠色經濟。
GoShare 推出 GoShare Select 挑剔指南，包含 25 家台北人氣餐廳品牌、 43 家分店，民眾於 9 月 30 日至 12 月 31 日期間用餐，並使用全新 SCAN & PAY 功能結帳，最高享 64 折優惠，官方網站每日還可抽限量騎乘金優惠券兌換序號； 9 月 30 日至 10 月 4 日至 GoShare Select 精選餐廳用餐，第一筆使用 SCAN & PAY 付款將贈送用戶與該筆結帳金額等值的騎乘金，每人上限 1,000 元；雙十連假用餐、付款，還可獲得 100 元騎乘金，每人限領一次。
業者同時宣布，針對企業用戶推出 GoShare for Business 企業方案，將於 9 月 29 日正式啟動，已與 Visa 、微軟、台新銀行、遠傳電信、微風集團等 9 大合作，目標於一年內完成上百萬趟騎乘、減碳 35 萬公斤。主要提供 3 種服務模式，包含企業騎乘金、企業用戶帳號、企業專屬車隊等，透過專屬管理平台，企業可自主管理員工騎乘並及帳單彙整的分析報告，並由 GoShare 團隊提供額外的車輛定期保養與支援服務。
此外， Aeonmotor 宏佳騰智慧電車今日也發表首款專為女性打造的 PBGN 智慧車款 Ai-3 ，搭載持續升級的獨家 CROXERA 智慧儀表系統，小輪框低重心設計更好駕馭，共有泡泡藍、松露灰、牛奶白、蜜瓜橙 4 種顏色，建議售價 79,980 元起。