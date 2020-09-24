今起變天猛掉7度！2地區「一路溼涼到下周」：外套出場了

今（24）日東北風增強、水氣增加，北部及東北部地區有局部短暫陣雨，花東地區下午至晚間有局部短暫陣雨或雷雨，要留意局部較大雨勢，中南部仍維持多雲到晴，午後山區及近山區平地有局部雷陣雨；而臉書粉絲專頁《天氣風險 WeatherRisk》昨貼文提到，秋天已經來臨，今起北部、東半部將一路溼涼至下周一。





▲臉書粉絲專頁《天氣風險 WeatherRisk》提到，秋天已經來臨，今起北部、東半部將一路溼涼至下周一。（圖／翻攝自《天氣風險 WeatherRisk》）