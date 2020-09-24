今起變天猛掉7度！2地區「一路溼涼到下周」：外套出場了

今（24）日東北風增強、水氣增加，北部及東北部地區有局部短暫陣雨，花東地區下午至晚間有局部短暫陣雨或雷雨，要留意局部較大雨勢，中南部仍維持多雲到晴，午後山區及近山區平地有局部雷陣雨；而臉書粉絲專頁《天氣風險 WeatherRisk》昨貼文提到，秋天已經來臨，今起北部、東半部將一路溼涼至下周一。
根據氣象局指出，今清晨各地低溫約24至26度，白天北部及東半部氣溫稍下降，高溫約27至31度，中南部高溫仍達32至34度，中午前後較暖熱。
《天氣風險 WeatherRisk》也提到，住在北部、宜蘭的朋友，接下來這波東北風應該會蠻有感的，昨入夜起東北風逐漸增強，迎風面的北部、東半部也會轉為容易下雨的天氣，大台北、宜蘭溼溼涼涼的天氣將從今天開始持續到下周一，低溫約22至23度，雨勢以飄雨至小雨為主，雖然不會太冷，但白天因為雲量偏多，全天都有涼意，外套風衣可以開始準備出場了。
至於中、南部天氣則沒有明顯變化，但夜間清晨的低溫會再低一些，日夜溫差比較大，山區午後則有局部的雷陣雨；另外在周日過後空氣品質可能轉差，還需要再觀察。接下來的東北風會開始一波接著一波、氣溫越來越低，今年入冬前還有機會來一波帶有豐沛雨水的鋒面為水庫解解渴。（編輯：賴詠璿）