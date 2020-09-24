台一口氣輸出19例？專家曝「2可能性」：社區疑潛在確診

中央流行疫情指揮中心昨（23）日公布，近日他國檢出自台入境之COVID-19陽性個案，包括18名菲律賓籍、1名日本籍返國確診個案，持續調查當中。對此，感染科權威、台大醫生黃立民指出，台灣不排除社區內有潛在的確診者；長庚大學新興病毒感染研究中心主任施信如也分析2種可能原因。
指揮中心指出，在18名菲律賓籍個案中，有11例於今年9月11日搭乘同班機返回菲律賓，該班機共78人自我國出境，含9月16日已公布2名個案，該班機累計13名檢驗陽性個案，陽性率達16.7％，異常偏高；另有4例為9月10日同班機返菲旅客。
經分析6月1日至9月20日自我國出境至鄰近國家檢驗陽性率，菲律賓累計檢出25例，陽性率達0.48％（8月0.39％、 9月2.00％），明顯高於其他國家（介於0.005%至0.055%），指揮中心已經透過正式管道向菲國瞭解細節。
而該18名菲籍個案年齡介於20多歲至50多歲，8名男性及10名女性，分別在台從事作業員、家庭看護工、船員等工作，離境日期介於8月19日至9月11日，皆於入境菲律賓時採檢陽性。18名個案之在台接觸者共匡列372人，應採檢202人，核酸及血清抗體檢驗均為陰性。
此外，還有1名日本籍個案為50多歲男性，今年8月29日入境我國，9月12日檢疫期滿，9月14日返國入境日本時採檢抗原檢驗，結果呈陽性，因此通知我國。但日前民眾主動通知9月20日及9月21日本政府以核酸檢測複驗結果為陰性，該個案在台接觸者共匡列1人，核酸及血清抗體檢驗均為陰性。
根據《聯合報》報導，對於台灣一口氣輸出19例疑似確診個案，黃立民深信台灣社區有潛在感染者，盼一線醫師多增加採檢量；施信如則列出2大可能情況，包括日本、菲律賓等國測試方式可能與台灣不同，以及在台的移工族群可能有少量感染。（編輯：賴詠璿）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。