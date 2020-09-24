台一口氣輸出19例？專家曝「2可能性」：社區疑潛在確診

中央流行疫情指揮中心昨（23）日公布，近日他國檢出自台入境之COVID-19陽性個案，包括18名菲律賓籍、1名日本籍返國確診個案，持續調查當中。對此，感染科權威、台大醫生黃立民指出，台灣不排除社區內有潛在的確診者；長庚大學新興病毒感染研究中心主任施信如也分析2種可能原因。





▲中央流行疫情指揮中心昨（23）日公布，近日他國檢出自台入境之COVID-19陽性個案，包括18名菲律賓籍、1名日本籍返國確診個案。（圖／中央流行疫情指揮中心）