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口罩雙鋼印位置未統一　民眾質疑難道是假貨？

記者陳聖璋 / 台南報導

calendar_today2020-09-24 10:33:18

「MD」和「Made in Taiwan」雙鋼印打印位置不同，引發民眾質疑是「假貨」。
▲「MD」和「Made in Taiwan」雙鋼印打印位置不同，引發民眾質疑是「假貨」。（圖／台南市藥師公會提供）

雙鋼印實名制醫用口罩今（24）日開賣，實施健保藥局幫政府代售的皆打印有「MD」和「Made in Taiwan」，但有民眾發現雙鋼印打印的位置不一樣，提出質疑，「難道實名制口罩也有假貨」？



健保藥局藥師解釋，現在有雙鋼印的口罩，政府全面徵收至10月31日，因此，目前實名制發的口罩都是國家隊生產的真貨，請民眾放心。

台南市藥師公會理事長吳振名表示，衛福部食品藥物管理署公告的醫用口罩，雙鋼印打印位置在距口罩邊緣1.5公分以內、鋼印字體不能小於0.4公分即可。

只要在口罩邊緣找到「MD」和「Made in Taiwan」雙鋼印，即是新的真貨，為此，台南市藥師公會昨天趕緊將食藥署的宣傳海報，傳給健保藥局藥師列印張貼，避免民眾產生懷疑。

▲衛福部食品藥物管理署的宣傳海報。（圖／台南市藥師公會提供）
▲衛福部食品藥物管理署的宣傳海報。（圖／台南市藥師公會提供）
台南市藥師公會建議政府，雙鋼印打印的位置應該統一於固定位置，英文字體、大小寫也應有統一版本，「MD」在「Made in Taiwan」的左邊或右邊都要固定格式化，才不會讓民眾產生質疑，也利於民眾做辨識。

吳振名指出，許多民眾在領到口罩後，都先拆開檢視口罩四週是否有雙鋼印？對民眾而言產生不便，藥師又得花時間幫民眾找到雙鋼印的位置，印證是真貨，政府在制定政策方向，應優先思考「單純、簡單、明瞭易懂」。

同一家口罩廠所生產的醫用口罩，雙鋼印打印位置若是有不同版本，台南市藥師公會也建議政府，應請口罩廠於官網上公告雙鋼印位置的實物照片與說明，俾利民眾上網搜尋辨識，減少不必要的誤會與爭議。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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