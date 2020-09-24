口罩雙鋼印位置未統一　民眾質疑難道是假貨？

雙鋼印實名制醫用口罩今（24）日開賣，實施健保藥局幫政府代售的皆打印有「MD」和「Made in Taiwan」，但有民眾發現雙鋼印打印的位置不一樣，提出質疑，「難道實名制口罩也有假貨」？





▲衛福部食品藥物管理署的宣傳海報。（圖／台南市藥師公會提供）