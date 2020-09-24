台灣奪資訊奧林匹亞3銀1銅　排名國際第6

我國參加第32屆國際資訊奧林匹亞競賽，今（24）日自新加坡傳來捷報，在87個國家、343名學生參賽中，台灣4名代表參賽學生總計獲得3銀1銅，國際排名以獎牌積分計算為並列第6名。





教育部表示，代表隊3位銀牌分別來自個人排名第34名的建國高中學生楊承澔、個人排名46名的竹科實中學生陳冠辰及個人排名60名的台南一中學生曹宸睿，另一名銅牌獲獎者為個人排名138名的建國高中學生林秉軒。





受到新冠肺炎疫情影響，本屆國際資訊奧林匹亞競賽改為線上賽，各國代表隊伍各自在國內尋覓符合大會規定之場地參賽，並依規定建置競賽環境及訓練監考人員。今年國際資訊奧林匹亞主席（IOI President）由台師大副校長李忠謀擔任，他在閉幕典禮致詞時肯定學生們的表現，期許他們共同協助以資訊科技創建未來世界。





本年度負責選、培訓工作及輔導團隊，由國內大學10多位教授、學者組成，歷經海選、初選、複選及決選等4階段，從2045名學生當中選出4名代表我國參加比賽。代表團由李副校長擔任團長，臺師大王弘倫副教授及交通大學蔡錫鈞教授分別擔任領隊及副領隊，並由中正大學吳邦一教授協助競賽試題翻譯及成績仲裁等工作， 9月13至20日期間在國內參加線上賽，大會於新加坡當地時間9月23日下午9時30分舉行閉幕暨頒獎典禮。



