台鐵便當招牌換新裝　藍底白字新美學10月亮相

台鐵便當廣受大眾喜愛，一年銷量可達上千萬份，年營收曾創下 7.5 億元紀錄，堪稱是台鐵金雞母，為加強品牌印象，台鐵近日註冊獨立中、英文商標，外型以經典八角便當為設計，並用藍底白字寫上台鐵便當、 TR Bento 字樣，希望能藉此提升台鐵便當整體品牌形象及好感度。



