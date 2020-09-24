台鐵便當招牌換新裝　藍底白字新美學10月亮相

台鐵便當廣受大眾喜愛，一年銷量可達上千萬份，年營收曾創下 7.5 億元紀錄，堪稱是台鐵金雞母，為加強品牌印象，台鐵近日註冊獨立中、英文商標，外型以經典八角便當為設計，並用藍底白字寫上台鐵便當、 TR Bento 字樣，希望能藉此提升台鐵便當整體品牌形象及好感度。
台鐵表示，為優化「台鐵便當」企業識別與服務流程，自今年 6 月 29 日開始進行台鐵便當本舖研究調查暨品牌設計整合案，以運用全新的品牌視覺識別系統概念與人本化的優質服務流程導入，達品牌視覺一致化、服務模式人本化、空間模組標準化的成果，且有效提升台鐵便當本舖整體品牌形象及好感度，並透過整合統一的行銷廣告宣傳，加深旅客與消費者的正面印象。
台鐵指出，此次更新品牌視覺形象，經蒐集台鐵文獻與彙整國內外品牌發展趨勢，將民眾最熟悉的百年識別「工字軌」，化為台鐵便當本舖品牌發展的記憶軌跡，連結每一個世代內心「移動中的風味記憶」；並使用台鐵局企業標準色，代表台鐵便當與台鐵的連結及鐵道文化精神的傳承。字型在線條與角度相對柔和，符合便當、飲食的軟調性，整體設計以極簡為訴求，以期未來在運用上能夠多元、豐富，以及更好與其他產業、品牌合作接軌。
目前台鐵便當的中、英文商標已經於 7 月設計完成，已依照商標申請流程，和主管機關進行申請中。另配合「 2020 年台灣設計展」於 10 月 1 日於新竹市開展，新竹火車站與新竹站台鐵便當本舖正好搭上這波設計翻轉浪潮，會同步於新竹設計展期間向大眾展現台鐵便當本舖新美學。
台鐵強調，為了提供旅客安心及美味的便當，對於品質也會更加嚴格把關，以符合 HACCP 食品安全管制系統準則，讓民眾安心食用，並持續採用台灣在地新鮮天然食材入菜，友善支持本土農業。
交通部長林佳龍日前表示，台鐵的品牌價值展現在便當上面，但要如何擦亮並且存舊立新，必須導入更多設計和美學，同時也要做好食安與品質。