影／雙鋼印口罩今起開賣　桃園512販售點日售百萬片

印有「MD」及「Made In Taiwan」雙鋼印的國產醫用口罩，今(24)日開賣，桃園市長鄭文燦前往藥局了解販售情況，也拿出健保卡，成為現場購買開店後第一包雙鋼印口罩的顧客；鄭文燦表示，雙鋼印口罩目前僅限藥局通路販售，桃園市目前共有512個販售點，每天可賣出約1百萬片，各藥局都有充分供應量，民眾無需急著搶購。
鄭文燦表示，最新規定徵用口罩國家隊需有「MD」及「Made In Taiwan」雙鋼印字樣，目前僅限於藥局系統發售，桃園有503家藥局及9個衛生所，共512個販售點，一天約可販售1百萬片，民眾可憑健保卡實名制按規定每2周購買成人口罩9片或兒童口罩10片。
鄭文燦指出，政府新規定的雙鋼印政策主要是要讓全民安心，確保國產口罩品質避免混充，至於9月23日(含)前國內合法生產的平面醫用口罩，可持續販售至今年12月24日，12月25日之後只有雙鋼印的口罩或經衛生局驗章的國產平面醫用口罩才能販售，希望目前口罩國家隊做出的好成績大家一起來支持，也感謝藥師們歷經超過半年的服務，現在還是士氣很好，市府也會加強從源頭、流通及販售末端三層面稽查管理，務必使國人放心。
衛生局提醒民眾，非實名制的盒裝醫用口罩一定要在藥局、藥粧店、醫療器材販賣業等合法通路購買，並確認完整外包裝上必須有「衛部(署)醫器製(壹)字第000000號」或「衛部(署)醫器輸(壹)字第000000號」醫療器材許可證字號、品名、製造廠名稱及地址等相關資訊，千萬不可以購買來路不明口罩。
桃園市藥師公會理事長鄭志宏、西藥商業同業公會理事長張凱翔及藥劑生公會理事長黃豐彬今天也陪同鄭文燦到藥局訪視；鄭志宏提到，希望政府能調整現行實名制2周限購9片成人口罩或10片兒童口罩的規定，一方面可降低民眾領用頻率，也可減輕藥局販售負擔。此外也希望政府針對自由買賣的盒裝口罩也能做到溯源管制，讓藥局賣的安心、客人用的放心，並加強宣導民眾到合法的藥局或醫材行購買符合國家認證的合規口罩才有保障。
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。