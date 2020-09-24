影／雙鋼印口罩今起開賣　桃園512販售點日售百萬片

印有「MD」及「Made In Taiwan」雙鋼印的國產醫用口罩，今(24)日開賣，桃園市長鄭文燦前往藥局了解販售情況，也拿出健保卡，成為現場購買開店後第一包雙鋼印口罩的顧客；鄭文燦表示，雙鋼印口罩目前僅限藥局通路販售，桃園市目前共有512個販售點，每天可賣出約1百萬片，各藥局都有充分供應量，民眾無需急著搶購。





▲印有「MD」及「Made In Taiwan」雙鋼印的國產醫用口罩，桃園市目前共有512個販售點，每天可賣出約1百萬片。（圖／記者李春台攝, 2020.09.24）