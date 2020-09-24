淨新科技疑私設口罩生產線　負責人辯稱「新廠試車」

再傳口罩國家隊違法私設口罩生產線！國內第二大口罩廠「淨新科技」許姓負責人許振曆父子，疑似違法另闢生產線，製造醫用口罩，本月22日遭高雄市檢調搜索，查扣口罩機台和原料，不過，該公司負責人否認販賣口罩，檢方訊後，依涉嫌違反藥事法命2人30萬元、20萬元交保候傳，全案擴大追查口罩原料來源及流向。
橋頭地檢署表示，日前接獲高雄市調查處情資，指這家公司疑似違法私設工廠生產口罩，為避免劣質口罩影響民眾健康，造成防疫破口，於是與市調處、高雄市衛生局等單位成立專案小組調查。
專案小組於年9月22日搜索該公司與許姓負責人的住處等地點，查扣口罩生產機台及熔噴不織布等原料等物品﹔專案小組調查發現，這家公司是領有合法醫療器材製造許可證的業者，明知依照許可內容，僅能在高雄市三民區銀杉街某號5樓生產醫用口罩，竟違法在同址其他樓層，及高雄市左營區大中二路某號等地私設工廠，生產醫用口罩。
橋頭地檢署隨即傳喚公司負責人許振曆與其擔任生產部門主管的次子許勝堯到案說明，許姓負責人父子均否認私設生產線，辯稱只是新工廠試車，並未實際生產販售口罩。
不過，橋頭地檢署訊後認為，許姓公司負責人及生產部門許姓主管等人涉犯藥事法第84條第1項未經核准擅自製造醫療器材罪，分別諭知新台幣30萬及20萬元交保，後續將進一步追查私設工廠的原料來源及口罩流向。