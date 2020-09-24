淨新科技疑私設口罩生產線　負責人辯稱「新廠試車」

再傳口罩國家隊違法私設口罩生產線！國內第二大口罩廠「淨新科技」許姓負責人許振曆父子，疑似違法另闢生產線，製造醫用口罩，本月22日遭高雄市檢調搜索，查扣口罩機台和原料，不過，該公司負責人否認販賣口罩，檢方訊後，依涉嫌違反藥事法命2人30萬元、20萬元交保候傳，全案擴大追查口罩原料來源及流向。





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