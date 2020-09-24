清晨被戰機聲嚇醒！蔡英文親揭「預演時間」：還有3次

今（24）日一大清早，許多北部民眾上網發文指出，聽見戰機高速掠空的聲響，外加近日共機繞台消息不斷，話題在網上掀起高度熱議；《國防部發言人》隨後立即在臉書粉絲團回應，只是配合國軍的國慶預演，要大家「麥緊張！」對此，總統蔡英文稍早也在臉書表示「今天早上，台北市區的鬧鐘有點不一樣」，並公開接下來3次的預演時間。
今一早就有網友在PTT八卦版發文指出「戰機高速掠過台北市區」，提到大約在清晨6點45分左右，發現有戰機高速掠過台北市區上空，嚇得直問「請問是發生什麼事？現在哪裡找防空洞？」同一時間，也有網友貼文詢問「在大安區住了30多年，戰機會飛過的日子只有每年的10月10日，沒有其他大清早看到戰機飛過，說心裡沒有那個不能說的念頭，那是騙人的……有沒有人也看到戰機飛過啊？」
《國防部發言人》隨後澄清「最近台北的天空有點喧囂？大家麥緊張」，提到「網路流傳台北上空戰機聲四起，是不是中共打過來了呢？這是假訊息啦！大家請放心，捍衛台海安全，有國軍就安心！」近期國軍的戰機、直升機將會持續飛越台北市上空，這是配合今年國慶活動的預演。國慶日當天，國軍將有精彩的空中表演科目，並稱「敬請期待！讓我們一起為教官們加油！」
而總統蔡英文中午也在臉書提到「今天早上，台北市區的鬧鐘有點不一樣，這是戰機飛行的聲音」，並稱「戰機飛行是為了今年國慶的預演，請大家安心」。陸軍的CH-47直升機，以及空軍的UH-60M直升機、F-16V戰鬥機和雷虎特技小組，先後飛越總統府上空。除了參與預演的單位外，中華民國國軍各級部隊，現在也正堅守每個崗位，全神貫注守衛著國家。文末呼籲「下次有聽到、看到軍機從天上飛過，或在各種場合遇到國軍弟兄姊妹時，請別忘了跟他們打個氣喔！」並公布接下來的預演時間分別會在9月29日、10月6日和10月8日。（編輯：賴詠璿）