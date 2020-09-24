清晨被戰機聲嚇醒！蔡英文親揭「預演時間」：還有3次

今（24）日一大清早，許多北部民眾上網發文指出，聽見戰機高速掠空的聲響，外加近日共機繞台消息不斷，話題在網上掀起高度熱議；《國防部發言人》隨後立即在臉書粉絲團回應，只是配合國軍的國慶預演，要大家「麥緊張！」對此，總統蔡英文稍早也在臉書表示「今天早上，台北市區的鬧鐘有點不一樣」，並公開接下來3次的預演時間。





▲有網友在PTT八卦版發文指出「戰機高速掠過台北市區」，提到大約在清晨6點45分左右，發現有戰機高速掠過台北市區上空，嚇得直問「請問是發生什麼事？現在哪裡找防空洞？」（圖／翻攝自PTT）